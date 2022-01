Người nhiễm Omicron có gặp di chứng hậu Covid-19?

Di chứng hậu Covid-19 có thể xảy ra ở bất kể biến thể virus nào, theo tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ.

Loại coronavirus mới - Omicron đặt ra thách thức chưa từng có không chỉ với sức khỏe con người mà còn với cả hệ thống y tế toàn thế giới. Ngoài những hệ lụy trước mắt, có thể đe dọa đến tính mạng, nhiều người vẫn phải "chiến đấu, vật lộn" với những ảnh hưởng lâu dài của virus này sau khi khỏi bệnh. Với tình trạng nhiễm Omicron nhẹ đang gia tăng, không ít người tự hỏi: "Liệu có thể mắc các di chứng hậu Covid-19 hay chịu những tác động lâu dài từ virus không?".

Các triệu chứng khi mắc Omicron

Trong vài tuần, Omicron xâm nhập vào một số quốc gia, trở thành chủng vi khuẩn thống trị nhất cho đến nay. Biến thể Omicron có tỷ lệ lây nhiễm cao, tuy nhiên, các nghiên cứu sơ bộ chỉ ra, biến thể mới này khá nhẹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), các triệu chứng phổ biến của người mắc Omicron là: sốt nhẹ, ngứa cổ, ho, nghẹt mũi và chảy nước mũi, đau cơ thể, đổ mồ hôi ban đêm, mệt mỏi, nôn mửa và chán ăn. Hầu hết triệu chứng giống như cảm lạnh nên nhiều người cho rằng biến thể mới không nguy hiểm, chỉ như cảm cúm thông thường.

Biến thể mới Omicron có tốc độ lây lan "chóng mặt". Ảnh: Ptcnews

Tuy nhiên,Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo không nên coi nhẹ biến thể này. Omicron không phải là bệnh cảm cúm thông thường. Nhà dịch tễ học của WHO, Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, cho biết: "Dù một số báo cáo cho thấy số lượng người nhiễm Omicron nhập viện thấp hơn so với Delta nhưng vẫn còn quá nhiều người bị nhiễm bệnh, phải nằm trong viện và tử vong vì chủng mới".

Bên cạnh việc quan tâm tới các triệu chứng khi mắc Omicron, mọi người cũng không lo ngại những di chứng mà chủng để lại. Các chuyên gia cũng như người bệnh đều muốn tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề này. Một số báo cáo từ Nam Phi, Mỹ và Anh, cho thấy, Omicron gây ra các bệnh nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp hơn nhưng không thể loại bỏ khả năng di chứng hậu Covid-19 sẽ diễn ra.

Di chứng hậu Covid-19 vẫn có thể diễn ra

Covid-19 kéo dài hoặc hội chứng hậu Covid-19 là tình trạng một người có các triệu chứng như khi nhiễm virus dù đã khỏi bệnh và xét nghiệm âm tính từ 4 tuần trở lên.

Trước đó, các chuyên gia cho rằng, Covid-19 kéo dài xảy ra ở những bệnh nhân nhiễm Sars-CoV-2 nặng. Điều này dẫn đến tổn thương nội tạng hoặc mọi người tiếp tục trải qua các triệu chứng kéo dài mà không có bất kỳ tổn thương nào ở các bộ phận khác của cơ thể.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci nói: "Di chứng hậu Covid-19 có thể xảy ra ở bất kể biến thể virus nào. Hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy sự khác biệt giữa Delta hoặc Beta hay bây giờ là Omicron. Từ 10 đến 30% những người bị nhiễm trùng có triệu chứng sẽ tiếp tục gặp các di chứng dai dẳng".

CDC tuyên bố, ngay cả những người không có triệu chứng cũng có thể mắc các tình trạng hậu Covid-19. Các chuyên gia giải thích, những tình trạng này có thể biểu hiện dưới các dạng khác nhau với các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong những khoảng thời gian khác nhau.

Thông thường, bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng hoặc bị bệnh nhẹ đến trung bình, các triệu chứng có xu hướng giảm dần trong vòng 2 - 3 tuần sau khi khởi phát. Tuy nhiên, một số vẫn tiếp tục gặp phải vấn đề kéo dài hơn 4 tuần hoặc nhiều hơn nữa, ngay cả sau khi xét nghiệm âm tính với virus. Các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài là: khó thở, mệt mỏi, khó tập trung, mất ngủ và "sương mù não". Một số người gặp phải những thay đổi hoặc mất hoàn toàn khứu giác và vị giác.

Các chuyên gia tin rằng, vaccine Covid-19 sẽ hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và nhập viện nhưng không liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ mắc di chứng hậu Covid-19. Dù vậy, việc tiêm ngừa vaccine sẽ làm giảm nguy cơ mắc di chứng hậu Covid-19 bằng cách giảm nguy cơ nhiễm virus ngay từ đầu.

Các triệu chứng phổ biến có thể tồn tại trong thời gian dài là: khó thở, mệt mỏi, khó tập trung, mất ngủ và "sương mù não". Ảnh: Scitechdaily

Chăm sóc hậu Covid-19 rất cần thiết

Nếu từng mắc Covid-19 và xét nghiệm âm tính với virus, mọi người không nên mất cảnh giác và bỏ qua việc chăm sóc sức khỏe. Theo các chuyên gia, điều này chỉ có ý nghĩa "họ mới thắng một nửa trận chiến". Giai đoạn hồi phục là rất quan trọng và bất kể ai cũng cần chú ý.

Từ thói quen ăn uống lành mạnh đến các bài tập nhẹ nhàng, đơn giản... đều đóng vai trò quan trọng. Uống nhiều nước và ăn những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giúp cung cấp năng lượng dồi dào. Ngoài ra, việc mệt mỏi dai dẳng dễ khiến nhiều người gặp khó khăn trong sinh hoạt bình thường nhưng đừng quên vận động để cơ thể dần khỏe lên. Tuy nhiên, người bệnh cần tránh các bài tập cường độ cao bởi cơ thể cần thời gian để chữa lành. Tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân và liên hệ với các y, bác sĩ ngay khi thấy không khỏe.

Hải My (theo Times of India)