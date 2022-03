Bố mẹ F0 nên cách ly con F1 thế nào?

Vợ chồng tôi đều mắc Covid-19 nhưng hai con vẫn âm tính, việc cách ly rất khó khăn. Gia đình tôi nên sinh họat bình thường, bỏ qua khả năng cao các con lây nhiễm không? (Minh Hy, Hà Nội)

Trả lời:

Chào bạn!

Theo tôi, những trường hợp gia đình có người nhà là F0, chúng ta không nên gửi con sang nhà ông bà hay họ hàng dù có điều kiện. Bởi trong quá trình ở cùng các thành viên mắc Covid-19, các bé có thể cũng đã bị nhiễm virus nhưng đang trong thời gian ủ bệnh. Việc gửi con sẽ tạo cơ hội cho virus lây lan nhanh chóng khiến dịch bệnh bùng phát, làm tình hình chung càng thêm phức tạp.

Với trường hợp của bạn, để con không bị lây nhiễm thực sự rất khó. Bởi trước khi bố mẹ có kết quả test dương tính thì có thể các bé đã bị lây nhiễm. Tuy nhiên, nói như vậy không đồng nghĩa với việc trong gia đình cứ có F0 là mọi người đều bị lây nhiễm. Cha mẹ cũng không nên có suy nghĩ "một người thân bị F0 thì các thành viên khác cũng bị lây nhiễm nên không cần phải phòng, tránh". Đây là suy nghĩ sai lầm.

Trong một số trường hợp, khi mắc Covid-19, do tải lượng virus của bố mẹ hay ông bà còn thấp, cơ hội lây nhiễm ít hơn nên các bé vẫn an toàn. Do đó, cha mẹ vẫn có cơ hội bảo vệ con bằng cách đeo khẩu trang, sát khuẩn tay cũng như các vật dụng trong gia đình thường xuyên.

Với trẻ nhỏ, việc cách ly các bé tại phòng riêng khá khó nên cha mẹ F0 sẽ là người cần hạn chế tiếp xúc với các con. Cha mẹ nên ở trong phòng riêng, thông thoáng, đeo khẩu trang thường xuyên; ăn uống, vệ sinh riêng... Với các bé chưa tự chơi hay tự túc trong sinh hoạt, cha mẹ cần thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn, sát khuẩn tay trước khi tiếp xúc với con.

Ngoài ra, việc tăng cường sức đề kháng cho cả nhà là không thể thiếu. Cha mẹ cần cho con ăn uống đủ chất, bổ sung thêm các vitamin cần thiết... và giúp con vận động nhẹ nhàng, ngủ nghỉ hợp lý mỗi ngày để bảo đảm sức khỏe.

Bác sĩ CK I Nguyễn Huy Hoàng

Trung tâm Oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga