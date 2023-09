Vì sao giải đấu có Quyết Chiến gắn 'đường lưỡi bò'?

Trung QuốcTừ khoảng hai năm nay, Liên đoàn Billiards Trung Quốc (CBSA) đã dùng logo có "đường lưỡi bò", và sử dụng trên video phát trực tiếp giải giao hữu họ mời cơ thủ số một Việt Nam Trần Quyết Chiến tham dự.

Hôm 23/9, Quyết Chiến đấu giao hữu với cơ thủ số bốn thế giới Dick Jaspers, tại "giải giao hữu carom 3 băng cao thủ thế giới", do CBSA tổ chức ở quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Trận đấu được phát trên nền tảng streaming Hàn Quốc AfreecaTV, nhưng giữa trận đấu, logo của CBSA có "đường lưỡi bò" được phát trên màn hình. Khi đó có hàng trăm người Việt Nam theo dõi.

Trần Quyết Chiến trong trận giao hữu với Dick Jaspers ở Thượng Hải, Trung Quốc chiều 23/9/2023. Ảnh: CBSA

Khi phát hiện thấy bản đồ Trung Quốc trong logo CBSA hiển thị cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, HLV Nguyễn Việt Hòa liên lạc ngay với Quyết Chiến để thông báo sự việc. Hai thầy trò quyết định bỏ giải, và bay về Việt Nam ngay trong buổi tối.

CBSA thành lập năm 1986, với logo có hình bản đồ Trung Quốc màu đỏ. Trong một giải đấu năm 2021, logo này không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy nhiên, logo hiện tại trên trang web chính thức của CBSA có cả hai quần đảo này của Việt Nam. Logo phát trên AfreecaTV cũng có hai quần đảo này, nhưng sau đó nền tảng của Hàn Quốc đã xóa video liên quan.

Logo của CBSA (góc trên bên trái) ở một giải năm 2021 không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Douyin

CBSA trước đây chủ yếu phát triển các thể loại billiard có lỗ, nhưng gần đây họ quan tâm đến billiard không có lỗ (carom). Để kỷ niệm CBSA vừa gia nhập Liên đoàn Billiard carom châu Á, họ tổ chức sự kiện để quảng bá carom tại Thượng Hải từ 21/9 đến 26/9. Ngày 21/9, Chủ tịch Liên đoàn billiards carom thế giới (UMB) Farouk Barki cũng tới Trung Quốc dự sự kiện. Trên phông nền của những biển hiệu quảng cáo giải đấu, logo của CBSA, UMB và một CLB billiards địa phương được treo cao nhất.

CBSA mời bốn cơ thủ carom trong Top 10 thế giới, là Cho Myung-woo (Hàn Quốc), Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kì), Jaspers (Hà Lan) và Quyết Chiến tới dự sự kiện. Bốn cao thủ còn tham gia hoạt động phong trào sáng 23/9, như thăm trường tiểu học Đường Trấn và giao lưu billiard với các học sinh.

Chiều cùng ngày, Quyết Chiến và ba cơ thủ vào đánh giao lưu, cho đến khi hình ảnh không phù hợp với chủ quyền đất nước. Khi đó cơ thủ số một Việt Nam tập trung thi đấu, không phát hiện được hình ảnh "đường lưỡi bò". Chủ tịch UMB mong muốn ông Việt Hòa và Quyết Chiến đưa ra lời giải thích nhẹ nhàng với ban tổ chức cho việc bỏ giải, nhưng hai thầy trò từ chối.

Trần Quyết Chiến đeo khăn quàng đỏ, giao lưu với một học sinh nữ ở Đường Trấn, Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc sáng 23/9/2023. Ảnh: CBSA

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao TP HCM, nói với VnExpress rằng cá nhân ông và Sở đồng tình với cách giải quyết này bởi ban tổ chức biết rõ VĐV tham gia đến từ Việt Nam nhưng đã thể hiện "sự không tôn trọng". Sở cũng sẽ có văn bản gửi Liên đoàn Billiard thế giới đề nghị phải nghiêm túc nhìn nhận, tôn trọng các bên tham gia khi tổ chức các giải quốc tế tương tự.

Giải giao hữu trên dự kiến diễn ra cả ngày 24/9, nhưng web của CBSA hay các trang Trung Quốc không đưa thêm tin nào về giải.

"Đường lưỡi bò", hay "đường 9 đoạn" do Trung Quốc đơn phương vẽ ra đòi yêu sách chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) ở The Hague, Hà Lan từng phát quyết ngày 12/7/2016 rằng "đường lưỡi bò" do Trung Quốc vẽ ra "không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982". Việt Nam cũng nhiều lần bác bỏ cái gọi là đường 9 đoạn cũng như các yêu sách biển trái với luật pháp quốc tế.

Hoàng An