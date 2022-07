Triệu chứng co giật mắt hậu Covid-19

Triệu chứng co giật mắt do Covid-19 có thể do viêm các dây thần kinh sọ não dẫn tới những chấn động nhỏ ở các cơ kiểm soát nhãn cầu.

Các chuyên gia cho biết có nhiều lý do khiến coronavirus gây ra co giật mắt. Một trong số đó là do viêm các dây thần kinh sọ não nhất định dẫn tới những chấn động nhỏ ở các cơ kiểm soát nhãn cầu. Các dây thần kinh sọ truyền thông điệp giữa các bộ phận khác nhau của não, bao gồm mắt, tai và mũi. Do đó, viêm các dây thần kinh này có thể ảnh hưởng đến mắt, dẫn tới co giật, co thắt và các triệu chứng thần kinh cơ khác.

Co giật mắt là tình trạng không hiếm gặp với người mắc và sau khi khỏi Covid-19.

Co giật mắt khi bị nhiễm coronavirus còn liên quan đến lo lắng và tăng thời gian sử dụng màn hình vi tính, điện thoại, tivi... trong quá trình tự cách ly. Không ít người cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng về sức khỏe tâm thần khi đại dịch diễn ra, điều này có thể gây co giật mắt. Mệt mỏi do tăng thời gian sử dụng màn hình từ các thiết bị điện tử cũng được coi là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề ở mắt.

Ngoài co giật mắt, người từng mắc Covid-19 còn gặp một số triệu chứng khác như: khô mắt, ngứa, đỏ, viêm kết mạc (mắt hồng), nhạy cảm với ánh sáng, đau nhức và chảy nước mắt. Nếu bị viêm kết mạc do coronavirus, điều quan trọng là phải tự cách ly vì người bệnh có thể lây nhiễm cho người khác nếu người bệnh chạm vào mắt và sau đó chạm vào người khác hoặc bề mặt mà không khử trùng tay. Do đó, người bị viêm kết mạc mắt nên tránh chạm vào mặt, đặc biệt là miệng, mũi và mắt.

Nếu chứng co giật mắt hay bất kỳ triệu chứng nào liên quan tới mắt sau khi hồi phục do Covid-19 không biến mất trong vài tuần hoặc trở nên tồi tệ hơn theo thời gian, người bệnh nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Điều quan trọng là phải tìm cách điều trị nếu tình trạng nhiễm trùng ảnh hưởng đến thị lực của bản thân. Mọi người cũng nên tới gặp bác sĩ chuyên khoa nếu tình trạng co giật mắt đi kèm với các triệu chứng khác như chóng mặt, đau đầu dữ dội hoặc mất thăng bằng vì tình trạng này có thể bị gây ra do các vấn đề thần kinh khác.

Kể từ khi Covid-19 xuất hiện, danh sách các triệu chứng trong quá trình mắc bệnh cũng như hậu Covid-19 không ngừng tăng lên. Hầu hết triệu chứng thường khác nhau giữa các biến thể của virus và cường độ cũng như tác động của chúng cũng khác nhau ở mỗi người. Không ít người gặp phải các triệu chứng liên quan đến Covid-19 kéo dài.

Trong khi các triệu chứng về đường hô hấp như cảm lạnh, ho và khó thở được chú ý nhiều nhất, một số người báo cáo các vấn đề về mắt bao gồm viêm kết mạc, nhiễm trùng, mắt đỏ, rối loạn chuyển động và co thắt như co giật mắt.

