'Trẻ nhiễm Omicron như một đợt sốt siêu vi nhẹ'

Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng nCoV là một siêu vi trùng (virus), trẻ nhiễm thường sốt cao, đau đầu, nôn ói, tiêu chảy, ho, hết sau 2-3 ngày.

Bác sĩ Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, chia sẻ các triệu chứng trên là đặc điểm chung thường gặp của trẻ khi nhiễm chủng Omicron. Tác nhân gây Covid-19 là một loại siêu vi trùng nên diễn tiến và triệu chứng bệnh giống các đợt sốt siêu vi mà bé từng mắc. Tuy nhiên, trẻ mắc Covid-19 bệnh nhẹ, mau khỏi và hiếm gặp biến chứng so với các chủng siêu vi khác. Trong khi đó, sốt siêu vi có thể diễn tiến nặng thành sốt xuất huyết, sốt phát ban, viêm đường hô hấp cấp, hoặc tay chân miệng..., thậm chí biến chứng sang suy hô hấp nặng, tử vong nếu bệnh nhân không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Diễn biến bệnh lý Covid-19 ở trẻ em mà các bác sĩ nhi khoa ghi nhận được là 1-3 ngày đầu mắc bệnh trẻ thường sốt cao, có thể 40-41 độ C, ho nhiều, đau đầu, nôn ói và tiêu chảy, đáp ứng thuốc. Sau đó, bệnh dần lui, trẻ phục hồi nhanh, khoảng 3-7 ngày sau sẽ âm tính, ít trường hợp dương tính kéo dài đến 14 ngày. Nhóm trẻ 8-16 tuổi mắc Covid thường sốt cao hơn trẻ nhỏ, kèm theo ớn lạnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP HCM, Omicron làm tăng số trẻ nhiễm song tỷ lệ nhập viện chỉ dưới 1%, đa số điều trị tại nhà. Ông dẫn khảo sát tại ba bệnh viện chuyên khoa Nhi tại TP HCM mới đây, theo dõi trên 740 trẻ sốt trong ba ngày thì ghi nhận 243 bé mắc Covid, trong đó chỉ một trường hợp phải nhập viện, điều trị khả quan, sức khỏe ổn định.

"Điều trị Covid-19 là điều trị triệu chứng", bác sĩ Khanh nói. Trẻ sốt trên 38,5 độ C, phụ huynh cho uống thuốc hạ sốt theo cân nặng, cách tính liều hạ sốt là lấy cân nặng nhân với 15 mg. Cụ thể, trẻ cân nặng từ 35 kg trở lên thì uống paracetamol liều 500 mg/lần như người lớn, mỗi lần uống không quá 500 mg. Bé vóc dáng cao lớn, nặng trên 70 kg, uống hạ sốt liều 650 mg/lần. Trẻ nhỏ có thể hạ sốt bằng thuốc đút hậu môn.

Trẻ 6 tháng đến 6 tuổi, sốt cao nguy cơ kèm co giật. Ngoài dùng thuốc, phụ huynh kết hợp lau mát, cho bé uống nhiều nước, có thể hạ sốt bằng thuốc đặt hậu môn. Cơn sốt sẽ hạ từ từ sau 30 phút hoặc một giờ.

Ho và sổ mũi lâu hết nhất trong các triệu chứng Covid-19. Trẻ ho nhiều có thể dùng thuốc thảo dược hoặc tân dược, thuốc long đờm, uống nhiều nước để làm loãng đờm, giảm ho. Phụ huynh nhỏ mũi bé bằng nước muối sinh lý hoặc thuốc co mạch giúp nhanh hết chảy nước mũi, nghẹt mũi.

Trẻ bị nôn ói, tiêu chảy, uống thuốc chống nôn ói hoặc trà gừng sẽ giảm. Các vấn đề về tiêu hóa này thường nhẹ, chỉ diễn ra trong 24 giờ. Bé không nhất thiết phải uống Oresol hoặc truyền bù điện giải, chỉ cần ăn uống bình thường, uống đủ nước.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra các chỉ số về mạch, nhịp thở, huyết áp, SpO2 khi con mắc Covid-19. Trường hợp sốt cao liên tục trên 39 độ C trong 2-3 ngày, uống thuốc không hạ sốt, bé bỏ ăn bỏ bú, nôn ói, tím tái, co giật, ngủ li bì khó đánh thức, thở nhanh, thở mệt, rút lõm ngực, co kéo cơ liên sườn, đo SpO2 dưới 96%, phải đưa nhập viện ngay.

Trong thời gian điều trị Covid-19, bé nên nghỉ ngơi, ít dùng máy tính, điện thoại, giảm áp lực học online, vận động nhẹ nhàng.

Thư Anh