Tôi đi tìm MH 370 thế nào?

Tôi gia nhập VnExpress tháng 6/2013 với vị trí một phóng viên thể thao trong nước.

Ngày 8/3/2014, cũng như bao đồng nghiệp thể thao khác, tôi lên đường xuống đất Tây Đô tác nghiệp trận bóng đá giữa Cần Thơ và An Giang tại Cúp Quốc gia. Nhưng, ngày đó, sự kiện chấn động thế giới không phải là trận khai mạc Cúp Quốc gia ở nền bóng đá của vùng trũng thế giới mà là việc chiếc máy bay MH 370 mất tích. Thông tin ban đầu rất nhỏ giọt, các cơ quan nghi ngờ nó rơi ở vịnh Thái Lan, hoặc đảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc của Việt Nam.

Những việc như vậy, thường ban Thế giới, Thời sự đảm trách. Nhưng rồi, tôi được lệnh từ cơ quan, bỏ bóng đá, cấp tốc qua Phú Quốc tác nghiệp.

Đó quả là một nhiệm vụ mới. Bởi nếu như mảng Thể thao tôi có nhiều đầu mối, quan hệ thì mảng này chỉ là con số 0. Nhưng, với một thằng máu nghề, lại thích vào những chiến trận lớn, tôi bất chấp tất cả để mong chuyến tác nghiệp đột xuất này hiệu quả.

Đến Cần Thơ giữa trưa, tôi chạy khắp thành phố mua vé máy bay ra Phú Quốc nhưng đều không có. Phương án mua vé máy bay đáp xuống Rạch Giá rồi đi phà qua Phú Quốc cũng không khả thi. Tòa soạn cho tôi một đầu mối, "Em liên hệ Duy Khang, phóng viên thường trú báo mình tại miền Tây cũng đang đến Phú Quốc tác nghiệp". Tôi gọi Duy Khang, một người chưa biết mặt mũi ra sao, Khang chỉ cho tôi cách ra bến xe đò bắt xe đến Rạch Giá rồi tính đường qua Phú Quốc. Nhưng giữa trời nắng nóng và đang vội đi, tôi gọi taxi một mình vượt 110 km đến Rạch Giá. Trên đường, miệng lót dạ ổ bánh mì nhưng trong đầu biết bao câu hỏi hiện về: Đến Phú Quốc sẽ làm gì đây? Liên hệ ai đây? Pin máy ảnh hết sẽ lấy gì sạc đây? Quần áo ở đâu để thay đây? Bởi, hành trang của tôi chỉ là đi làm bóng đá rồi về trong ngày, không phải chuẩn bị cho một chuyến lâu ngày.

Sau hai tiếng đồng hồ, taxi đáp tại quán cafe gần bến tàu đi Phú Quốc. Duy Khang và bạn gái ra đón tôi. "Em liều thật, level của em làm gì được đi công tác bằng taxi?". Tôi mặc kệ, ăn thua gì, nhà em tiền đông như quân Nguyên, quan trọng là được việc.

Nhưng, tin xấu ập đến, không còn chuyến phà nào đi Phú Quốc, máy bay từ Rạch Giá đi cũng không có. Tàu tư nhân không được vượt biển. Tất cả chỉ chờ ngày mai, trong chuyến phà đầu tiên qua Đảo Ngọc. Vậy là, mình muốn nhanh nhưng lý do như thế, đành báo về toà soạn ngày mai mới qua được địa điểm cần đến.

Tranh thủ thời gian, tôi chạy khắp Rạch Giá, Kiên Giang để mua cục sạc pin máy ảnh. Nhưng máy móc của tôi, toàn 'hàng khủng' để xài thể thao nên cả Kiên Giang tìm không ra cục sạc phù hợp. Bao nhiệm tiệm chụp ảnh, tôi đều rớ tới nhưng không cái nào có thể sạc được cục pin của tôi. Bấm bụng, thôi kệ, ít nhất chụp mấy sự kiện này, không tốn pin bao nhiêu, sẽ cầm cự được vài ngày, sau đó nhờ gửi từ Sài Gòn ra. Cái lo của tôi, là nếu được lên tàu hải quân, ra biển thì máy hết pin sẽ rách việc.

Vốn là một người yêu uống bia, thích tiệc tùng và mê cái đẹp. Đêm đó, tôi, Duy Khang, bạn gái Duy Khang và một vài hotgirl fan bóng đá Kiên Giang mà tôi quen, tụ tập tại nhà hàng mừng 8/3. Dù vậy, không khí ăn nhậu không vui mấy, vì hồi hộp, lo sợ cho chuyến đi ngày mai. Vì thế, bữa tiệc 8/3 cũng không thoải mái, chúng tôi về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi để ngày mai đáp chuyến phà sớm qua Phú Quốc.

10 giờ tối, chúng tôi về nhận phòng, Duy Khang và bạn gái vừa nhận phòng xong, thì liền qua phòng tôi gõ cửa: "Đồng ơi, anh phải về Cà Mau gấp, toà soạn vừa điều, có tin máy bay rơi ở Cà Mau. Em vẫn ở lại đây mai đi Phú Quốc như kế hoạch".

Nghĩ mà tội cho Duy Khang, mùng 8/3, chở bạn gái đi chơi lễ thì nhận lệnh và phi thẳng qua Kiên Giang. Nửa đêm, nửa hôm phải xe máy phi hàng trăm km về ngược lại Cà Mau. Nhưng nghề báo là thế, phải chịu.

Đúng là, một ngày Quốc tế Phụ nữ đáng nhớ với chúng tôi.

Sau một đêm chập chờn, tôi đáp chuyến phà sớm sang Phú Quốc, hòn đảo lần đầu tiên tôi tới. Nhiều nỗi lo hiện về vì nhiễu thông tin, máy bay rơi ở địa điểm nào cũng không ai xác định. Tôi không một mảnh giấy lận lưng để đi tác nghiệp chuyến này.

Sau một chuyến xe đò, một cuốc xe ôm, giữa trưa, tôi đến được Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5 tại An Thới, Phú Quốc, nơi là đầu mối duy nhất lúc đó về chiến dịch tìm MH370. Nhưng, các anh lính gác nói rằng, đã hết giờ làm việc, 13h30 quay lại. Tôi đành phải đi tìm khách sạn ở đó.

An Thới, một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông Phú Quốc, người dân ở đây đa số sống nghề biển, không phải kinh doanh du lịch. Đường vào An Thới ngày đó đang cày, xới, mở rộng đất đá lởm chởm, nên ổ voi, ổ gà, ổ chuột, ổ bánh mì... bao la như chiến trận. Bụi bay mù mịt hàng chục km. Thị trấn An Thới nghèo nàn, nhà trọ, khách sạn tồi tàn. Những phòng trọ không máy lạnh, toilet chảy đầy nước... cũng đành thuê vì không còn phương án nào khác.

Đúng lịch hẹn, 13h30 tôi quay lại Hải quân Vùng 5, đồng chí trực ban hỏi đến đây làm gì, giấy tờ đâu? Như đã nói, tôi đi đột xuất, không một mảnh giấy giới thiệu. Tôi mới về cơ quan, chưa có thẻ nhà báo, may thay, trong người có cái namecard cơ quan. Tôi vừa trình bày, vừa năn nỉ với đồng chí trực ban. "Em vốn là phóng viên thể thao đi Cần Thơ tác nghiệp nhưng được cử qua đây tìm máy bay, đây là vụ việc lớn, đi gấp nên đồng chí thông cảm, cho em vào đây xin thông tin, tác nghiệp".

Cầm trên tay chiếc danh thiếp của tôi, anh trực ban khá lớn tuổi, không biết báo này là báo gì? Ông liền bốc điện thoại bàn gọi cho sếp. "Có đồng chí Đồng này, ở báo "Vê-en nờ-e-x xì-pê-phở-e rờ-e-s-s" (VnExpress) xin tác nghiệp, anh có cho vào không, báo lạ quá, em chưa nghe bao giờ". Tôi nói vọng "Báo điện tử số một Việt Nam đó đồng chí".

Ok, ghi vào sổ trực. Tôi được cho vào Hải quân vùng 5. Một chiếc xe jeep trờ tới, các anh mời tôi lên xe chở vào nhà điều hành. Vào tới nơi, chao ôi, khoảng vài chục phóng viên đã có mặt ở đó. Chưa biết chuyện gì xảy ra, thấy anh em lên hai chiếc xe, tôi cũng leo lên. Trên đường đi, tôi bắt chuyện với một anh bộ đội trên tay cầm tập hồ sơ với dấu đỏ "hỏa tốc". Hoá ra, hai chiếc xe này chở phóng viên, cán bộ ra sân bay Phú Quốc để tác nghiệp vì một chiếc Thuỷ phi cơ vừa được điều từ Cam Ranh vào để chở một số chiến sĩ ra biển tìm máy bay.

Vượt hàng chục km đường ở voi ổ chuột, xe chúng tôi chạy thẳng vào sân bay. Một chiếc thuỷ phi cơ vừa đáp. Tôi bấm máy lia lịa kèm phỏng vấn một chiến sĩ vì đây là lần đầu tiên tôi thấy loại máy bay như cái thuyền. Xin lên máy bay, không ai cho đi vì chỉ ưu tiên phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Tôi liền đến làm quen, xin số điện thoại phóng viên báo Quân đội Nhân dân, người được lên máy bay để có gì còn nhờ hỗ trợ.

Chiếc thủy phi cơ cất cánh, xe chở đám phóng viên quay về Hải quân và giải tán. Ai về nhà đó đợi thông tin. Trời đã sẩm tối.

Những ngày đó, cả tòa soạn ra quân tác nghiệp, đầu Hà Nội bám trụ ở Trung ương, ở Sài Gòn trực ở Sân bay Tân Sơn Nhất, rồi Vũng Tàu, Cà Mau, Nha Trang... thông tin đổ dồn về toà soạn... Máy bay không biết ở đâu nhưng có một chút thông tin, phải kiểm chứng, tất cả cũng chỉ là nghi ngờ. Bài Live chạy cả ngày trên mặt báo, các sếp, các đồng nghiệp cơ quan, những người tôi chưa biết tên, quen mặt liên tục gọi, gọi và hỏi, và check...

Tối đó, sau những thước ảnh, video và thông tin gửi về toà soạn, tôi và mấy đồng nghiệp vừa quen trước đó mấy giờ, cùng nhau đi uống bia nhưng ai cũng kè kè theo máy ảnh, laptop vì có động là rút ngay. Tôi cũng phải đi lùng sục mấy tiệm tạp hoá ở An Thới, mua quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân... để chuẩn bị sẵn sàng nếu được duyệt lên tàu Hải quân ra biển.

Đêm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ đầu cầu Hà Nội. "Anh Đồng ơi, em đã xin được cho anh ngày mai lên máy bay ra biển".

Dù đang ngồi cùng nhau uống bia, tôi giấu nhẹm việc này vì sợ nói ra, các đồng nghiệp sẽ xin đi theo hoặc nhờ vả, phiền phức và mất tính độc quyền. Tàn tiệc nhậu, tôi đi tìm xe ôm, đặt cọc cho chú ấy và hẹn sáng mai, 5h sáng đến đón tôi.

Đúng giờ hẹn, tôi lên xe ôm ra thẳng phi trường Phú Quốc lúc trời còn mờ sương. Trên quãng đường ở voi ở chuột, đá lởm chởm ấy, xe tài xế bất ngờ dính đinh. Rồi xong, hai chú cháu đẩy bộ khoảng 1km thì gặp được tiệm vá xe. Xong, lại lên đường nhưng nữa, vận đen chưa tha, chiếc bánh sau lại dính đinh. Lần này, tôi lo lắng thật, giữa đồng không mông quạnh, không có xe nào qua lại, khung giờ hẹn lên máy bay lúc 6h đang đến gần, tôi sợ sẽ trễ chuyến bay thì hỏng cả việc.

Bỗng, một thiên thần áo trắng từ phía sau xuất hiện. Đó là một cán bộ của An Thới lên thị trấn Dương Đông họp. Tôi chặn lại và trình bày, người miền Tây vốn thật thà, mời tôi lên chiếc Wave và chở tôi đến sân bay vừa kịp giờ.

Tôi đến sân bay Phú Quốc vắng như chùa bà đanh, ngoài vài bảo vệ, chả có ma nào, hàng quán còn đóng im ỉm. Gọi điện, nhắn tin cho đầu mối thì ò í e... Đợi 7h, 8h rồi 9h mới có tin nhắn hồi âm. "Anh đang ở Sài Gòn, máy bay chưa ra Phú Quốc đâu". Trong lúc chờ đợi ở sân bay, tôi đi quan sát, chụp ảnh thuỷ phi cơ hôm qua ra biển và nay về neo đậu để truyền về toà soạn.

11h, tôi nhận được cuộc gọi từ đầu cầu TP HCM. "Sẽ có một cuộc họp báo tại Trạm kiểm soát không lưu sân bay Phú Quốc, em qua đó ngay". Tôi lại mò qua Trạm kiểm soát không lưu. Cái trạm này nằm trong khu vực sân bay nhưng trên một quả đồi, cách nhà chờ 1km. Quảng đường qua đó chỉ đường mòn, cát, sỏi, hai bên là những hàng cỏ phi lau tuyệt đẹp.

Giữa trời nắng oi ả, tôi lê lết chiếc balo máy móc của mình sang trạm kiểm soát không lưu. Hỏi bảo vệ có cuộc họp nào không. Chiến sĩ này chẳng biết gì. Xin vào trong, anh đòi giấy giới thiệu. Năn nỉ mãi, tôi cắm lại chứng minh nhân dân mới được vào. Vào trong trạm, không có cuộc họp nào, tôi gặp một đàn anh đồng nghiệp ở báo quen hỏi, anh ấy bảo làm gì có họp hành ở đâu, ai kêu họp...

Bỗng, một cuộc gọi vang lên: "Đồng, em quay lại sân bay ngay, đã xin cho em được lên máy bay rồi, qua đó liên hệ người này...".

Haizzz... Lại phải quay về sân bay, lại cuốc bộ, băng rừng, mệt lả cả người. Tôi quay lại sân bay, chưa kịp gặp ai thì điện thoại lại reo lên:

- "Em đã gặp được chưa, đã lên máy bay chưa?".

- "Dạ em chưa, mới cuốc bộ mệt đừ người từ bên kia qua"

- "Đừng than khổ ở đây, lo liên hệ để lên máy bay đi"!

Lúc này, không chỉ mệt mà còn ức muốn khóc nhưng vì công việc, tôi liên hệ được với đồng chí cơ trưởng đã hứa với đồng nghiệp nào đó sẽ cho lên máy bay ra biển. Đồng chí ấy và ê-kip bay của mình, đang ngồi ăn cơm ở căn-tin.

Tôi lại đưa namecard, đồng chí ấy bảo. "Ơ, báo này hôm qua có Duy Khang đi ở Cà Mau rồi, nay lại đi nữa hả?"

- "Anh thông cảm, báo em báo lớn, kiều bào nước ngoài cũng đang hóng vụ này lắm, cho em đi với"?

- "Ừ thì đi, nhưng chưa biết khi nào đi đâu, em cứ chờ ở đó, khi nào đi anh cho lính ra gọi. Bọn anh cũng về đây nằm chờ chứ ra biển có thấy gì đâu"...

Tôi lại ngồi ở một góc căn-tin, nhìn họ ăn uống trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn, mệt mỏi.

Lại điệp khúc chờ và đợi. Tôi thậm chí không dám đi đâu, bởi sợ mình đi mà có ai ra kêu lên máy bay không có mặt thì lỡ cơ hội, ảnh hưởng công việc. Nhưng chờ cả chiều, chiếc máy bay quân sự vẫn nằm đó, không nhúc nhích. Hoá ra, nó cũng nằm chờ như tôi, chưa có lệnh không được đi.

Lại một ngày nữa kết thúc, MH370 vẫn là những thông tin nhiễu và nhiễu. Ngay cả bọt biển người ta cũng gọi đó là "Vệt dầu loang nghi của máy bay MH370", hay chiếc máy bay của bầu Đức chở doanh nhân Campuchia đến Phú Quốc đậu tại sân bay cũng được báo chí viết: "Bầu Đức cho mượn máy bay để tìm kiếm MH370"... Những điều đó đủ hiểu cho những ngày thông tin nhiễu loạn về chiến dịch tìm kiếm máy bay.

Những ngày tiếp theo, tôi được chi viện thêm đồng nghiệp chuyên trách mảng chính trị, xã hội ra tác nghiệp để chia sẻ công việc. Hàng trăm phóng viên quốc tế, nhất là Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan đổ bộ về Phú Quốc vì lúc đó, Phú Quốc được xác định là điểm nghi vấn cao nhất của máy bay rơi. Nhưng, những gì chúng tôi có được trong những ngày tiếp theo là chỉ canh chụp máy bay lên và xuống tại sân bay Phú Quốc.

Sau sáu ngày, tôi được lệnh rút vì việc tìm kiếm vô vọng. Tôi xin sếp ở lại Đảo Ngọc thêm một ngày để biết thế nào là Phú Quốc - thiên đường của du lịch.

Tôi chọn cho mình một bãi biển đẹp để thưởng thức hải sản, ngắm người đẹp. Trong cơn mê, tôi nhìn xa xăm và ước: "Có khi nào đang nằm ở bãi biển đẹp này, xác máy bay nổi lên không?". Nhưng đó chỉ làm ám ảnh về chiến dịch tìm máy bay, MH370 - nó mãi mãi vẫn là điều bí ẩn mà cả thế giới này chưa lý giải được.

Tôi đã đi tìm nó như thế đấy!

Đức Đồng

