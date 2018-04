Bộ Chính trị thông qua đề án tinh giản bộ máy công an

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 15/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng bộ Công an Trung ương khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của từng cấp công an; điều chỉnh, bố trí về tổ chức bộ máy Bộ Công an một cách hợp lý, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới và phát triển, có lộ trình và bước đi phù hợp, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài.