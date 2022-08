Tìm chị dâu

Anh trai em sinh năm 1984, chưa từng lấy vợ có con, hiền, ít nói và hiếu thảo.

Vì cha mẹ ủy thác, vì báo đáp anh trai, vì muốn anh có cuộc sống hạnh phúc, em mạnh dạn lên đây viết mấy dòng, hy vọng các chị gần xa có thể kết nối, cho đôi bên cơ hội xây tổ ấm.

Về anh trai: cao 1,75 m, nặng 78 kg, mặt không đẹp lung linh nhưng cũng "ngon lành", chưa từng lấy vợ hay có con, từng có người yêu. Anh không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, gái gú, hiền, ít nói, hiếu thảo và chiều chuộng các cháu.

Điểm hạn chế là yêu thích cuộc sống an nhàn, an phận, chắc ăn, không cố giàu mà chỉ cầu khá, chú trọng đời sống gia đình, yêu thích mẫu con gái nhà quê, truyền thống, cùng gu an phận.

Sự nghiệp: bình thường, có hai shop buôn bán nhỏ, thu nhập đủ xài, chưa có nhà, có mảnh đất 200 m2 ở Tân Túc, Bình Chánh. Nếu may mắn lấy được vợ hiền như ý, có thể xây nhà hoặc ở một căn nhà cấp bốn, 8x20 m trong khu dân cư tốt ở Bình Chánh. Nhà đó của gia đình, hiện không ở.

Chị dâu tương lai chỉ cần có một số yêu cầu sau đây (để dễ hòa hợp):

- Là người giản dị, thích cuộc sống an phận, sống cuộc sống gia đình, nếu bản tính dịu dàng, mềm mỏng rất dễ được làm "nóc nhà".

- Nếu thích buôn bán (chợ đầu mối) thì rất tốt. Gia đình có sạp mà chưa có người đứng bán. Nếu lấy nhau, chị dâu có thể đứng sạp phân phối hàng hóa gia đình cấp.

- Không cần đẹp nhưng cũng không nên kém quá. Đàn ông dù sao vẫn thích dễ nhìn, dễ thương.

Mấy chị trí thức cao hoặc muốn chồng trí thức sẽ không phù hợp. Anh bỏ ngang nên chưa tốt nghiệp đại học. Mấy chị mong lãng mạn, du lịch nước ngoài... cũng không phù hợp. Hướng tới cuộc sống giản dị, đầy đủ, quây quần là phù hợp hơn. Mỗi năm đại gia đình vẫn có ít nhất một lần đi du lịch cùng nhau, nhưng anh ấy không phải trí thức cao, sống đơn giản thôi.

Sau cùng, người anh này đã hy sinh thanh xuân và tương lai cho mọi người, nên em cố gắng tìm mối cho anh. Anh ấy bảo lớn tuổi rồi ngại làm quen, tán gái... Nhưng thế thì ế vợ mất. Các chị gần xa, nếu có đi ngang, nhớ để lại email gieo duyên cho đôi lứa. Miễn chị chịu về ở Sài Gòn, còn quê ở đâu cũng được. Xin cảm ơn.

