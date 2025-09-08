Thưởng tiền cho nhân viên giảm cân

Trung QuốcCông ty công nghệ Arashi Vision ở Thâm Quyến tuyên bố thưởng 500 tệ cho mỗi 0.5 kg nếu nhân viên đăng ký giảm cân, từ cuối tháng 8.

Ngược lại, người tăng cân sẽ bị phạt 800 tệ cho mỗi 0,5 kg.

"Chúng tôi muốn nhân viên ghi nhớ, ngoài công việc, sức khỏe cũng là thứ rất quan trọng", đại diện công ty nói.

Thử thách giảm cân có thưởng của công ty đang gây sốt mạng xã hội. Nhiều người khen sáng kiến và nói "muốn xin việc ở đây".

Nhân viên Xie Yaqi đã giảm 20 kg trong ba tháng và nhận được 20.000 tệ (74 triệu đồng) tiền thưởng. Cô cũng đã đạt danh hiệu "Quán quân giảm cân". Bí quyết của cô là quản lý chặt chẽ chế độ ăn uống, tập thể dục 1,5 giờ mỗi ngày.

"Tôi tin rằng đây là thời điểm để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều này không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì sức khỏe". Xie nói.

Sau khi giành ngôi quán quân, Xie chia sẻ phương pháp giảm cân vào nhóm chat công ty để truyền cảm hứng cho đồng nghiệp. "Ngày đầu tiên chỉ uống sữa đậu nành. Ngày thứ hai ăn ngô, ngày thứ ba ăn hoa quả và các ngày tiếp theo xen kẽ protein và rau củ", cô viết.

Từ năm 2022, công ty đã tổ chức 7 cuộc thử thách kiểu này, trao tổng cộng gần hai triệu tệ tiền thưởng. Nửa đầu năm 2025, có gần 100 nhân viên đã tham gia, giảm tổng 950 kg và chia nhau giải thưởng một triệu tệ.

Thử thách của Arashi Vision được công nhận là "sáng kiến quốc gia" và chính phủ khuyến khích nhân rộng. Tháng 6/2024, Trung Quốc đã phát động "Năm quản lý cân nặng". Đây là một phần trong kế hoạch 3 năm (2024-2026) do Ủy ban Y tế Quốc gia và 16 ban ngành khác của Trung Quốc phối hợp thực hiện, nhằm mục đích thúc đẩy thể lực khoa học và kiềm chế tỷ lệ thừa cân và béo phì đang gia tăng của quốc gia này.

Thanh Thanh (Hindustan Times, SCMP)