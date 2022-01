Thống đốc Mỹ dạy học vì thiếu giáo viên

Thống đốc bang New Mexico trở thành giáo viên dạy thay khi hàng nghìn giáo viên trên khắp nước Mỹ buộc phải nghỉ làm vì đại dịch Covid-19.

Thống đốc bang New Mexico Michelle Lujan tham gia sáng kiến "Hỗ trợ giáo viên và gia đình" nhằm lấp lỗ hổng thiếu nhân lực tại các trường học và nhà trẻ trên toàn bang. Bà Grisham, vốn là luật sư, hôm 26/1 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với tư cách giáo viên dạy thay.

"Đó có lẽ là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong toàn bộ sự nghiệp của tôi", Grisham nói sau khi tiếng trường vang lên. "Nơi này dễ quản lý hơn nội các, nhưng phức tạp hơn tôi dự đoán".

Thống đốc bang New Mexico Michelle Lujan Grisham phát biểu tại cuộc họp báo ở nghị viện bang năm 2020. Ảnh: AP.

Grisham tuần trước kêu gọi công chức và Vệ binh Quốc gia đăng ký làm giáo viên dạy thay và nhân viên chăm sóc trẻ em.

"Các trường học của chúng ta là nguồn ổn định quan trọng cho con em. Chúng ta đều biết rằng trẻ em học tốt nhất khi được đến lớp và phát triển tốt trong môi trường có các bạn cùng trang lứa", bà cho hay.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, nhưng tụt hậu trong chiến dịch tiêm chủng so với các nước giàu do tâm lý nghi ngại vaccine. Nước này đang phải đối mặt sóng Covid-19 chưa từng có do biến chủng Omicron rất dễ lây lan.

Gần 5 triệu ca nhiễm được ghi nhận trong tuần trước và New Mexico là một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Gần một nửa số học khu ở tây nam bang buộc phải quay lại học trực tuyến những tuần gần đây. Nhiều giáo viên phải cách ly sau khi bị nhiễm hoặc tiếp xúc gần với người mắc Covid-19.

Các ứng viên cho chương trình giáo viên dạy thay cần phải có bằng tốt nghiệp trung học và vượt qua kiểm tra lý lịch. Họ không cần phải có bằng cấp hoặc kinh nghiệm giảng dạy chính thức.

Huyền Lê (Theo AFP)