Lào CaiNăm ngày sau thảm họa sạt lở đất tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, 3 chú chó nghiệp vụ được tăng cường hỗ trợ tìm kiếm 14 người mất tích.

Ngày 15/9, thượng tá Hoàng Ngọc Sáng, Hiệu phó trường Trung cấp 24 Biên phòng, cho biết 3 chó nghiệp vụ từ Hà Nội được tăng cường, nâng số quân khuyển lên 8, cùng 40 bộ đội biên phòng trực tiếp tìm người mất tích.

Đại úy Phan Minh Hưởng dẫn chú chó Locxa tìm kiếm người mất tích đoạn gần cầu Làng Nủ hôm 12/9. Ảnh: Hoàng Phương

Tham gia từ ngày 12/9, đội chó nghiệp vụ tìm được một nạn nhân cùng nhiều phần thi thể lấp sâu dưới bùn đất. Đây là những quân khuyển từng tham gia cứu hộ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3, sạt lở Trà Leng, động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Nơi tìm kiếm ban đầu tập trung gần cầu Làng Nủ, vùng trũng tập trung nhiều vật dụng, xác động vật trôi dạt về, sau đó mở rộng lên phía thượng nguồn.

Thượng tá Sáng cho hay mấy ngày qua nắng to, hiện trường ô nhiễm nặng với xác động vật lẫn lộn trong bùn đất, cùng với mùi tử khí nồng nặc khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. "Đội tranh thủ đi làm sớm, đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ cũng như bộ đội", ông Sáng nói.

Điều thêm 3 chó nghiệp vụ vào Làng Nủ Chó nghiệp vụ sục sạo bùn đất tìm người mất tích. Video: Hoàng Phương

Hiện nay, 650 người gồm bộ đội Quân khu 2, công an, biên phòng, dân quân địa phương tiếp tục tìm kiếm 14 người mất tích. Những ngày đầu, lực lượng thăm dò toàn bộ bề mặt sạt lở, mở rộng ra nhiều đoạn suối, sau đó tìm kiếm sâu ở phía dưới khi có máy múc hỗ trợ.

Ngoài ô nhiễm nặng, hiện trường còn có nguy cơ sạt lở và nước suối dâng. Chiều 11/9 và 13/9, hai lần nước suối dâng cao khiến bộ đội phải đánh kẻng, phát tín hiệu khẩn cấp cho lực lượng gấp rút lên bờ. "Quan sát bằng flycam cho thấy gần hiện trường vẫn còn các vết nứt, nhiều nguy cơ mất an toàn", đại tá Bùi Thế Dũng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316 nói, cho biết đơn vị phải áp dụng tổng thể các biện pháp cảnh báo, từ trạm cảnh giới đến loa phát thanh truyền khẩu lệnh trực tiếp và kẻng báo động.

Bộ đội cứu hộ ở Làng Nủ đánh kẻng báo động Bộ đội cứu hộ ở Làng Nủ báo động rút quân lên bờ chiều 13/9. Video: Phương Hằng

Theo thông tin mới nhất từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, sau khi tiến hành rà soát tổng thể, số liệu thiệt hại do vụ sạt lở đất tại Làng Nủ vào rạng sáng ngày 10/9 giảm từ 95 xuống còn 66 người. Số người an toàn là 87 và 15 người đang được điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, số người tử vong đã tăng lên 52 do thêm một trường hợp tử vong trong bệnh viện; 14 người mất tích.

Hoàng Phương - Thanh Hằng