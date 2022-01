Tăng cường sức đề kháng cho F0 với vitamin

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân Covid-19 cần thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng với các loại vitamin.

Vitamin tổng hợp thường có một trong các thành phần như vitamin B1, B6 và B12. Trong đó, B1 là một co-enzym quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh và hệ thống miễn dịch, có tác dụng chống viêm, giúp xây dựng khả năng miễn dịch chống lại SARS-CoV-2 vì có thể hỗ trợ loại bỏ virus SARS-CoV-2 bằng cách kích hoạt miễn dịch qua trung gian tế bào và dịch thể.

B6 ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch bẩm sinh, thích ứng và sự gia tăng của các tế bào miễn dịch, giảm các triệu chứng Covid-19 bằng cách giảm các cytokine gây viêm, cải thiện phản ứng miễn dịch và ngăn ngừa tình trạng đông máu.

B12 bảo vệ, hỗ trợ chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và virus khác nhau, bao gồm cả SARS-CoV-2.

Người bệnh cần cung cấp đầy đủ vitamin để tăng sức đề kháng. Ảnh: Healthline

Vitamin C (có thể bao gồm kẽm): hỗ trợ hệ thống miễn dịch trong cuộc chiến chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và virus. Tiêm vitamin C qua đường tĩnh mạch làm giảm đáng kể nhiễm trùng huyết và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS). Bằng chứng trực tiếp và gián tiếp cho thấy vai trò của vitamin C trong điều trị bệnh nhân Covid-19.

Vitamin D: có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, ức chế sự biểu hiện quá mức của các cytokine gây viêm IL-1α, IL-1β và yếu tố hoại tử khối u-α. Nhiều tài liệu cho thấy, vitamin D đã được nghiên cứu để sử dụng trong điều trị nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARTIs) cũng như điều chỉnh sự biểu hiện ACE2 trong mô phổi, một yếu tố gây bệnh trong Covid-19.