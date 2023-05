Tác giả sách về nỗi buồn sinh tử bị cáo buộc giết chồng

MỹKouri Richins, ở Utah, bị bắt với cáo buộc đầu độc chồng sau khi lên truyền hình quảng bá cuốn sách thiếu nhi về nỗi buồn khi mất người thân.

Cảnh sát bang Utah, Mỹ bắt Kouri Richins ngày 8/5. Công tố viên cho biết nữ nhà văn 33 tuổi này bị cáo buộc cố ý giết người liên quan đến cái chết của chồng cô Eric Richins, hồi năm ngoái.

Kouri đêm 4/3/2022 gọi cho đường dây khẩn cấp 911, thông báo chồng đang bất tỉnh. Khi lực lượng khẩn cấp đến nơi, Eric đã qua đời.

Cô khi đó khai rằng đã pha cho chồng một ly vodka để chúc mừng anh bán được nhà, sau đó dỗ con đi ngủ trong phòng của bố mẹ. Lúc quay lại, cô thấy người anh "đã lạnh ngắt".

Nhà văn Kouri Richins trước khi bị bắt. Ảnh: AP

Kiểm tra pháp y lúc đó cho thấy trong cơ thể Eric có chất fentanyl với liều lượng gấp 5 lần mức gây chết người.

Trong quá trình cảnh sát điều tra cái chết của Eric, Richins viết cuốn sách ảnh Are you with me? (Bố mẹ có ở bên con không?) nhằm giúp trẻ em vượt qua nỗi buồn khi người thân qua đời.

Trong cuốn sách, Kouri cho hay cái chết của chồng diễn ra đột ngột, mô tả việc ấy đã khiến cô và ba cậu con trai đau buồn thế nào. "Tôi giải thích với các con rằng bố không còn sống cạnh chúng ta, không có nghĩa là ông không hiện diện bên ta", cô viết.

Kouri xuất hiện trên truyền hình địa phương để quảng bá cuốn sách hôm 7/3, hơn một năm sau khi chồng qua đời. Một người quen của Kouri sau đó khai với cảnh sát rằng nữ nhà văn này đã mua fentanyl của mình.

Cảnh sát cho hay người này đã bán cho Kouri 15-30 viên fentanyl. Ba ngày sau đó, Eric nói với một người bạn rằng anh cảm thấy "rất ốm yếu", giống như bị đầu độc. Hai tuần sau, Kouri hỏi mua người quen lô thuốc fentanyl mới và Eric qua đời 6 ngày sau đó.

Skye Lazaro, luật sư của Kouri, từ chối bình luận về cáo buộc.

Hồng Hạnh (Theo AP)