- Tạ Quang Huy trước và sau khi trở thành một Fellow, khác nhau như thế nào?

- Đối với những người làm di trú, ngành luật nói chung, chức danh Fellow đem lại tiếng nói hơn, buộc các bộ ngành phải xem xét hồ sơ một cách kỹ lưỡng hơn. Nhưng với tôi, như vậy chưa đủ. Việc trở thành thành viên Ban chấp hành Viện Di trú còn góp phần củng cố tiếng nói của tôi trong lĩnh vực di trú.

Australia là quốc gia đa văn hóa, nhiều sắc tộc. Do đó, khi đề xuất một chính sách, tôi thường cân nhắc nhiều yếu tố như lợi ích kinh tế đất nước, gắn kết thành viên gia đình và an ninh quốc phòng. Đồng thời, xã hội thay đổi rất nhanh, do đó hệ thống di trú cũng phải cập nhật, theo đuổi tốc độ phát triển của xã hội.