Sếp NXB Giáo dục thu nhập gần 700 triệu đồng một năm

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam, năm ngoái nhận lương 544 triệu đồng và thưởng 120 triệu đồng, tổng cộng gần 700 triệu đồng.

Ông Thái hôm qua mới bị kỷ luật cảnh cáo vì có khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, biên soạn, phát hành sách giáo khoa mới.

Theo báo cáo cơ cấu tổ chức, ông Thái là người nhận lương thưởng cao nhất NXB Giáo dục Việt Nam.

Năm ngoái, đơn vị này trả lương 4,3 tỷ đồng cho 12 người quản lý. 9 người trong số này được thưởng thêm 50-120 triệu đồng, nâng tổng quỹ lương thưởng cả năm lên gần 5 tỷ đồng. Tổng giám đốc có mức lương thưởng cao thứ hai với gần 620 triệu đồng, tiếp đến là ba Phó tổng giám đốc nhận gần 540 triệu đồng mỗi người.

Thu nhập của ban lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam những năm gần đây tỷ lệ nghịch với kết quả kinh doanh. 2021 là năm đơn vị này ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế cao kỷ lục, lần lượt đạt 1.828 tỷ đồng và 287 tỷ đồng, nhưng lương thưởng cho ban lãnh đạo thấp nhất trong vòng ba năm. Các năm trước, kết quả kinh doanh thấp hơn nhưng quỹ lương thưởng dao động 5,7-6,7 tỷ đồng, tức bình quân mỗi lãnh đạo khi đó thu nhập 45-51 triệu đồng một tháng.

NXB Giáo dục Việt Nam đang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đại diện Nhà nước sở hữu 100% vốn. Là đơn vị độc quyền xuất bản sách giáo khoa theo chương trình hiện hành suốt nhiều năm qua nhưng đơn vị này cho biết phải đối diện hàng loạt khó khăn trong hoạt động đấu thầu mua sắm vật tư giấy in, dư luận xã hội bất lợi về bản quyền, nạn in lậu và làm giả sách ngày càng tinh vi...

