Piers Morgan mất 7 tháng vật lộn với Covid kéo dài

AnhCựu MC Good Morning Britain phải vật lộn với chứng mệt mỏi kéo dài, mất vị giác và khứu giác sau 7 tháng âm tính Covid-19.

Mới đây, Piers Morgan chia sẻ về khoảng thời gian phải vật lộn với các triệu chứng Covid-19 kéo dài. Ông nhiễm bệnh sau khi xem trận chung kết Euro 2020 giữa Italy và Anh tại sân vận động Wembley, vào tháng 7/2021. Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện hai ngày sau trận đấu, bao gồm sốt, ho dữ dội, đổ mồ hôi lạnh và đau nhức cơ thể.

Cựu MC chương trình Good Morning Britain không thể rời khỏi giường và buộc phải nằm nghiêng. Ông thừa nhận đó là điều "khó khăn nhất" mà bản thân từng gặp phải. "Trong cuộc đời của mình, tôi chưa bao giờ bị bệnh nặng như vậy. Tôi ho rất nhiều và đau ê ẩm khắp người, nằm liệt giường, thậm chí khó khăn cả trong cử động", ông nói.

MC Piers Morgan luôn cảm thấy mệt mỏi, khó khăn trong việc thực hiện những công việc mình muốn. Ảnh: Times of India

Các triệu chứng và biến chứng của MC 52 tuổi tiếp tục kéo dài khoảng 7 tháng sau âm tính với Covid-19. Ông luôn thấy mệt mỏi, mất cả vị giác lẫn khứu giác. "Tôi đoán thời điểm đó mình mắc chủng Delta. Tôi thực sự thấy chán nản khi không thể làm bất cứ việc gì mình muốn và phải chịu đựng những triệu chứng Covid-19 kéo dài", ông nói.

Tuy nhiên, việc nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc đã giúp Piers Morgan dần hồi phục. Nam MC nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ngủ đủ giấc giúp xua tan mệt mỏi, cơ thể mau chóng phục hồi. Ngủ ngon cũng là cách giúp một người đang phải chống chọi với virus cải thiện tình trạng hiện tại của mình và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng. Việc không ngủ đủ giấc sẽ làm suy yếu hệ thống phòng thủ của cơ thể, khiến mọi người dễ bị nhiễm virus hơn. Ngủ ngon cũng là cách giúp làm dịu tâm trạng, giảm căng thẳng cho tâm trí.

Piers Morgan thấy bản thân thật may mắn khi ông vẫn sống, không giống như hàng triệu người trên thế giới mất mạng vì Covid-19. Ông gửi lời cảm ơn các nhà khoa học đã tạo ra vaccine Astra-Zenneca với thời gian nhanh chóng, giúp cho các triệu chứng Covid-19 của ông không quá nghiêm trọng và cơ thể đã phục hồi, dần trở về trạng thái bình thường dù phải mất 7 tháng vật lộn với những biến chứng hậu Covid-19.

Theo bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, biến chứng và khái niệm hậu Covid còn khá mới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra định nghĩa chính thức đầu tiên về hội chứng hậu Covid -19, công bố tháng 10/2021. Hội chứng này thường xảy ra ở những người nhiễm bệnh được 3 tháng, với các triệu chứng xuất hiện và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không lý giải được bằng các chẩn đoán khác.

WHO ghi nhận hơn 200 triệu chứng sau Covid đã được báo cáo. Trong đó, ba triệu chứng phổ biến gồm mệt mỏi, khó thở, rối loạn chức năng nhận thức. Các triệu chứng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, có thể khởi phát sau khi hồi phục hoặc kéo dài từ đợt nhiễm bệnh cấp tính, có thể thay đổi và tái phát theo thời gian. Nhiều người lo lắng và đi khám hậu Covid-19, tuy nhiên nếu triệu chứng kéo dài sau 6 tháng mới cần đi khám tại các cơ sở được cấp phép.

Ths.Bs Nguyễn Chí Tuấn khuyến cáo người có bệnh nền, trên 60 tuổi; người mắc Covid từng điều trị tại khoa cấp cứu, hồi sức tích cực; người có các triệu chứng nặng nề hoặc bất thường nên đi khám ngay. Đồng thời, khi người bệnh thấy có những biểu hiện như: mệt mỏi kéo dài, khó thở tăng dần, đau ngực, rối loạn nhận thức... sau khi mắc Covid-19, cần tìm đến nhân viên y tế. Các bác sĩ sẽ xác định tình trạng bệnh và hướng dẫn điều trị triệu chứng cũng như chăm sóc sức khỏe cần thiết. Việc điều trị tình trạng hậu Covid-19 là điều trị không đặc hiệu, nghĩa là điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện, phục hồi chức năng.

Các chuyên gia đang tiếp tục nghiên cứu xem tại sao một số người lại mắc tình trạng này, trong khi đa số không mắc, cơ chế bệnh sinh dẫn đến tình trạng này ra sao và cách điều trị tốt nhất.

Piers Morgan, tên đầy đủ là Piers Stefan Pughe-Morgan (sinh ngày 30/3/1965) là một phát thanh viên, nhà báo, nhà văn và nhân vật truyền hình người Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp ở Fleet Street vào năm 1988 tại The Sun. Năm 1994, ở tuổi 29, ông được Rupert Murdoch bổ nhiệm làm biên tập viên của News of the World, trở thành biên tập viên trẻ nhất của một tờ báo quốc gia Anh trong hơn nửa thế kỷ. Piers Morgan trở nên nổi tiếng từ khi đảm nhận vai trò MC của chương trình Bữa sáng ITV Good Morning Britain với Susanna Reid từ 2015 đến 2021, và là giám khảo của cả America's Got Talent (2006–2011) và Britain's Got Talent (2007 - 2010).

Hải My (Theo Times of India)