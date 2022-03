Phụ nữ có khả năng chống chọi Covid-19 tốt hơn nam giới

MỹNội tiết tố nữ estrogen giúp phụ nữ chống chọi với Covid-19 tốt hơn, từ đó giảm nguy cơ tử vong, theo nghiên cứu được công bố trên BMJ Open.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tỷ lệ nam giới tử vong do Covid-19 cao hơn 20% so với nữ giới. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, sự khác biệt về nguy cơ giữa hai giới một phần có thể do hormone estrogen đóng vai trò trong hệ thống miễn dịch.

Nghiên cứu mới được công bố trên BMJ Open ngày 14/2, liên kết mức độ estrogen với khả năng tử vong của phụ nữ sau khi họ bị nhiễm Covid-19. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu đăng ký y tế quốc gia Thụy Điển từ hơn 16.000 phụ nữ, tuổi 50-80, những người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid từ ngày 4/2/202 đến ngày 14/9/2020. Hầu hết đã trải qua thời kỳ mãn kinh, trong đó, estrogen thường giảm.

Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến những phụ nữ trong nhóm đang dùng thuốc có ảnh hưởng đến nồng độ estrogen: 227 người đang điều trị nội tiết - một phương pháp điều trị ung thư vú làm giảm estrogen và khoảng 2.500 người đang điều trị thay thế hormone, làm tăng nồng độ estrogen để giảm các triệu chứng mãn kinh. Sau khi điều chỉnh các yếu tố nguy cơ khác, các nhà khoa học nhận thấy, phụ nữ sử dụng thêm estrogen có nguy cơ tử vong do Covid-19 thấp hơn 53% so với phụ nữ không được điều trị.

Một số nghiên cứu cho thấy nội tiết tố estrogen có thể làm giảm nguy cơ tử vong do Covid-19 ở phụ nữ. Ảnh: SWHR

Tiến sĩ Franck Mauvais - Jarvis, giám đốc Phòng thí nghiệm Sex-Based Medicine Laboratory tại Đại học Tulane, cho biết, estrogen và hormone progesterone, ở mức độ thấp hơn - được cho là có liên quan đến phản ứng miễn dịch của cơ thể và có thể hạn chế tình trạng viêm nhiễm. Trong Covid-19, tình trạng viêm có thể gây ra "bão cytokine", một tình trạng nguy hiểm trong đó hệ thống miễn dịch có thể bị quá tải.

Tiến sĩ Malin Sund, giáo sư tại Đại học Umea ở Thụy Điển và đồng tác giả nghiên cứu, cho biết, estrogen cũng có thể ảnh hưởng đến các thụ thể protein tăng đột biến, mà SARS-CoV-2 - virus gây ra Covid-19 - sử dụng để xâm nhập vào tế bào.

Tuy nhiên, Sund và các tác giả của cô đã chỉ ra, các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên là cần thiết để xác định xem mối liên hệ có phải là nhân quả hay không và nếu tăng estrogen giả tạo có thể bảo vệ bệnh nhân khỏi Covid-19.

Sund nhấn mạnh rằng, mọi người không nên thử nghiệm việc thay đổi mức độ estrogen của bản thân; nâng cao mức độ estrogen có thể có tác dụng phụ, chẳng hạn như tăng nguy cơ ung thư vú. "Ngược lại, những phụ nữ đã bị ung thư vú tuyệt đối không nên ngừng điều trị nội tiết dựa trên nghiên cứu này vì họ thực sự cần điều trị ung thư. Điều tốt nhất họ có thể làm là tiêm phòng", Sud nói.

An Nhiên (theo Time)