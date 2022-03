Những lưu ý khi chăm sóc trẻ mắc Covid-19 tại nhà

Cha mẹ cần thường xuyên đo thân nhiệt, hạ sốt khi trẻ sốt trên 38,5 độ và bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho trẻ.

Theo các chuyên gia, trẻ em là đối tượng có thể chưa nhận thức được rõ ràng sự nguy hiểm của dịch bệnh cũng như khó tự giác trong việc tự cách ly tại nhà nên cha mẹ cần hỗ trợ, chăm sóc để con nhanh chóng khỏi bệnh cũng như tránh lây lan cho những thành viên khác trong gia đình. Khi bé là F0, cha mẹ cần cho con cách ly tại phòng riêng, không ăn chung với gia đình, không dùng chung vật dụng hàng ngày với mọi người. Vì trẻ nhỏ rất ham chơi nên cha mẹ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con có thể ngoan ngoãn tự cách ly trong phòng riêng.

Cha mẹ cần thường xuyên đo thân nhiệt, theo dõi sát sao khi trẻ mắc Covdi-19. Ảnh: Freepik

Cha mẹ cần đo thân nhiệt cho con ít nhất 2 lần mỗi ngày hoặc đo khi bé có biểu hiện bị sốt. Nếu trẻ sốt trên 38,5 độ, phụ huynh có thể sử dụng thuốc hạ sốt Paracetamol cho trẻ. Liều dùng được khuyến cáo là 10 - 15mg/kg/lần, mỗi 4 - 6 tiếng uống một lần, không quá 4 lần/ngày. Nếu trẻ có triệu chứng ho, có thể cho con uống sản phẩm bằng thảo dược giúp bổ phế, hỗ trợ giảm triệu chứng ho, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng. Khi sử dụng thuốc kháng sinh, cha mẹ cần xin ý kiến cũng như hướng dẫn của bác sĩ với từng trường hợp cụ thể.

Ngoài ra, phụ huynh nên thường xuyên kiểm tra các chỉ số về mạch, nhịp thở, huyết áp, SpO2 cho con. Nếu trẻ có nhịp thở nhanh trên 40 lần/phút (trẻ từ 1 đến 5 tuổi) và trên 30 lần/phút (trẻ 5 - 12 tuổi) hoặc SpO2 dưới 95%, cần báo ngay với nhân viên y tế để được hỗ trợ kịp thờ.

Con trẻ cũng cần uống nhiều nước (sữa với trẻ nhỏ) và bổ sung điện giải nếu bé bị sốt hoặc tiêu chảy, không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, kháng viêm mà không có chỉ định từ bác sĩ. Trẻ nên mặc quần áo thoải mái, phòng cách ly đảm bảo khô thoáng, sát khuẩn vật dụng, bề mặt tiếp xúc thường xuyên. Cha mẹ cũng cần vệ sinh cá nhân cho trẻ mỗi ngày, súc miệng bằng nước muối sinh lý, rửa tay, sát khuẩn thường xuyên.

Đặc biệt, việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ qua các bữa ăn để cung cấp năng lượng và tăng sức đề kháng là rất cần thiết. Phụ huynh cũng cần tạo không khí vui tươi, thoải mái để con cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi phải cách ly tại nhà và hướng dẫn bé các bài tập vận động thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe.

Đối với trẻ nhỏ bị nhiễm nCoV, thời gian ủ bệnh thường từ 2 đến 14 ngày, trung bình là 4 - 5 ngày. Trẻ có thể không có triệu chứng nhưng đa số sẽ gặp phải các triệu chứng khởi phát gồm: ho, sốt, mệt mỏi, đau họng, nghẹt mũi, nôn, tiêu chảy... Hầu hết triệu chứng đều nhẹ và trẻ có thể tự hồi phục sau 1 - 2 tuần nếu được chăm sóc đúng cách.

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp bệnh tình diễn biến nặng, cần được can thiệp y tế ngay để tránh những biến chứng nguy hiểm. Do đó, nếu trẻ có những biểu hiện như: sốt cao, đỏ mắt, đỏ môi, chân tay sưng phù, phát ban; nôn ói, co giật, khó thở; trẻ nhỏ bỏ bú, quấy khóc, không tỉnh táo... cha mẹ cần liên hệ với nhân viên y tế hoặc đưa trẻ tới viện.

