Người cao tuổi bị tai biến sau tiêm vaccine mũi 2, nên tiêm mũi 3 không?

Ba tôi 71 tuổi, đã tiêm vaccine Verocell, nhưng vẫn mắc Covid-19. Vậy, ba tôi có nên tiêm mũi 3 không vì có bệnh nền tăng huyết áp, đã cắt túi mật?

TS.BS. Ngô Quang Hải - Phòng khám Chuyên khoa YHCT An Triết cho biết: "Chào bạn! Trước tiên, tôi thấy bạn có nhắc đến bố bị tai biến nhẹ, nhưng không rõ đây là nhận định của gia đình hay đã đi khám, được làm các cận lâm sàng cần thiết và có chẩn đoán rõ ràng từ bác sỹ. Vì các triệu chứng bạn mô tả của tai biến chưa thật sự rõ ràng. Nếu bác chưa được khám, gia đình cần đưa bác đến cơ sở y tế để được thăm khám cẩn thận. Nếu bác đã khám và được chẩn đoán, việc cần thiết sau tai biến là phục hồi di chứng và phòng tái phát, vì lần tái phát sau sẽ để lại di chứng nặng nề hơn so với lần đầu.

Hiện, Bộ Y tế chưa có thông tin về việc người có bệnh nền, đã tiêm đủ 2 mũi thì không nên tiêm mũi 3. Do đó, tôi vẫn khuyên bạn nên đăng ký tiêm cho bác. Tuy nhiên, khi đăng ký cần khai báo rõ những bệnh lý nền đang có. Như vậy, sẽ giúp hệ thống tiêm chủng phân loại tốt hơn, việc tiêm vaccine cho bác sẽ đảm bảo an toàn cao hơn. Chúc bạn và gia đình bình an!".

Thanh Thư