MobiFone lập công ty thanh toán số cùng One Mount, Techcombank

Công ty cổ phần Thanh toán số MobiFone vừa được thành lập, trong đó Techcombank và One Mount nắm 49% cổ phần.

Công ty cổ phần Thanh toán số MobiFone được thành lập ngày 27/6, với trụ sở chính tại tầng 30 tòa tháp C5 D'Capital, số 119 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Doanh nghiệp mới này có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Viễn thông MobiFone nắm 51% cổ phần, Công ty cổ phần One Mount Group đóng góp 38% và Ngân hàng Techcombank là 11%.

Công ty cổ phần Thanh toán số MobiFone được đăng ký ngành nghề kinh doanh chính với các loại dịch vụ trung gian thanh toán như chuyển mạch tài chính, chuyển mạch tài chính quốc tế, bù trừ điện tử, cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu chi hộ.

Người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc công ty là ông Phan Thanh Sơn. Trước đây, ông Sơn là Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu của Techcombank. Hôm 26/6, HĐQT Techcombank đã có quyết định miễn nhiệm Phó tổng giám đốc để ông Sơn nhận nhiệm vụ mới.

Từ cuối tháng 2, MobiFone đã được chuyển giao nguyên trạng về Bộ Công an từ Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Về với cơ quan chủ quản mới, ngay trong năm nay, MobiFone có kế hoạch chuyển đổi để phát triển thành doanh nghiệp số, lập các hệ sinh thái và tạo ra nhiều nguồn doanh thu mới. Hiện tại, MobiFone đang đẩy mạnh phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại một số tỉnh, thành phố chính thức triển khai vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên thị trường thanh toán điện tử, MobiFone cũng được cấp giấy phép trung gian thanh toán từ tháng 3/2021. Sau đó vài tháng, nhà mạng này đã ra mắt ví điện tử MobiFone Pay để giúp khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán tiền điện, nước, internet... bằng smartphone.

Trong khi đó, One Mount Group được biết đến là pháp nhân được thành lập bởi các tập đoàn lớn nhất Việt Nam, gồm Techcombank và Vingroup. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Vingroup đã thoái toàn bộ vốn khỏi công ty này.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ hơn 5.400 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực công nghệ, bán lẻ, bất động sản. Hiện One Mount Group có 3 trụ cột chính gồm One Mount Distribution - nền tảng bán lẻ kết nối cửa hàng tạp hóa với khách hàng; One Mount Consumer - ví điện tử và OneHousing - nền tảng mua, bán bất động sản trực tuyến.

Anh Tú