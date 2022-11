Mặt trái của việc trúng số

May mắn trúng độc đắc, cuộc đời của nhiều người đã thay đổi hoàn toàn nhưng cũng có người rơi vào bi kịch và gần như mất tất cả.

Nhiều người tin rằng, người trúng số sẽ bắt đầu hưởng cuộc sống xa hoa đến cuối đời nhưng thực tế không hẳn vậy. Timothy Schultz là một ví dụ.

Người đàn ông này từng giành được 29 triệu USD từ Iowa Powerball vào năm 1999. "Khoảnh khắc biết tin trúng giải tôi cực kỳ vui sướng khi được cả thế giới chúc mừng. Sự hưng phấn là có thật, nhưng chúng dần dần giảm xuống", anh kể.

Timothy Schultz người từng trúng số chia sẻ câu chuyện sau khi nhận giải 29 triệu USD. Ảnh: Timothy Schultz

Schultz nói chính sự may mắn giúp anh giảm bớt các căng thẳng về tài chính, có nhiều thời gian cho bản thân. Nhưng không phải mọi vấn đề đều được giải quyết bằng tiền, khi anh luôn sống trong sự nghi ngờ và không dám kết bạn.

"Mọi người đều gửi lời chúc mừng nhưng tôi thấy phiền khi thường xuyên nhận hàng trăm lá thư xin tiền. Tôi có cảm giác họ coi mình như một cái máy ATM biết nói, biết đi", anh nói và cho biết sau đó đã trích một phần trong 29 triệu USD để giúp đỡ những người khó khăn.

Nhưng tiền không phải tất cả, đặc biệt chúng không thể thay đổi được sức khỏe của bản thân. "Tiền không sửa chữa được mọi thứ. Họ thường quan tâm đến tỷ lệ thắng xổ số nhưng thậm chí không biết cơ hội trúng còn cao hơn hàng triệu lần so với việc được sinh ra", Schultz nhấn mạnh.

Đặc biệt, nhiều người trúng giải độc đắc thừa nhận không hạnh phúc từ khi nhận được hàng trăm triệu USD. Số khác dính vào tệ nạn, vướng vòng lao lý hoặc trở thành nạn nhân của những trò gian lận.

Don McNay, cố vấn tài chính cho những người trúng xổ số và là tác giả của cuốn Life Lessons from the Lottery: Protecting Your Money in a Scary World (Bài học cuộc sống từ xổ số: Bảo vệ tiền trong thế giới đáng sợ), nói rằng nhiều người trong số họ gặp phải chuyện không vui, hạnh phúc tan vỡ hoặc trải qua những điều khủng khiếp, thậm chí đã tự sát sau thời gian dài chạy theo đồng tiền.

"Nó là thứ dễ đến dễ đi, là một biến động mà họ chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ đây cũng được xem là lời nguyền xổ số vì chúng khiến cuộc sống của họ tồi tệ hơn thay vì cải thiện", McNay chia sẻ.

Powerball đã đạt mức kỷ lục và tìm được người trúng giải 2,04 tỷ USD hôm 8/11. Ảnh: AP/Jae C. Hong

Schultz cho rằng có nhiều yếu tố liên quan đến việc xổ số thay đổi cuộc sống của chủ nhân giải thưởng, ví dụ như nơi sống, khoản tiền nhận được và cách xử lý. Anh cũng quản lý một kênh YouTube nổi tiếng và thường xuyên phỏng vấn những người trúng xổ số khác.

"Họ trúng các giải khác nhau nhưng đều có một điểm chung là thường trở thành phiên bản lớn hơn của chính mình. Ví dụ nếu theo đạo, họ có thể quyết định xây nhà thờ, người mê điện ảnh sẽ cân nhắc làm một bộ phim, trong khi người thích câu cá sẽ biến chúng trở thành sở thích toàn thời gian", anh nói.

Theo thống kê của tờ New York Daily năm 2016, 70% số người trúng số độc đắc đã phá sản trong vòng 7 năm khi lao vào các cuộc tiệc tùng ma tuý, rượu và cờ bạc. Tệ hơn, một số người phải cầm cố nhà cửa, người thân ly tán, rơi vào vòng lao lý hoặc thậm chí mất mạng.

Nhà kinh tế học Jay L. Zagorsky đồng ý với điều này. Ông viết cho tờ U.S. News and World Report: "Thay vì giúp con người thoát khỏi khó khăn tài chính, trúng số khiến mọi người gặp nhiều rắc rối hơn. Tỷ lệ phá sản tăng cao trong 3-5 năm kể từ khi trúng thưởng".

Jack Whittaker, người đã trúng 315 triệu USD từ xổ số ở Tây Virginia vào năm 2002 nói: "Tôi ước rằng có thể xé nát tấm vé đó. Kể từ khi chiến thắng, con gái và cháu gái của tôi đã chết do sử dụng ma túy quá liều". Hay Mickey Carroll từng trúng độc đắc 9,7 triệu bảng Anh năm 19 tuổi. Nhưng ở tuổi 38 tuổi, anh phải kiếm sống qua ngày nhờ làm công nhân mỏ than ở Scotland vì tiêu toàn bộ giải thưởng cho ma túy, rượu và siêu xe.

Minh Phương (Theo NyPost, Mirror)