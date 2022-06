Khắc phục đau cơ do Covid-19

F0 cần theo dõi sức khỏe tại nhà, nghỉ ngơi, bổ sung đủ nước, ăn uống lành mạnh và tập các động tác giãn cơ để giảm thiểu chứng đau cơ.

Nếu bị đau nhức cơ thể và nghi ngờ do Covid-19, người bệnh nên tự cách ly ở nhà và theo dõi các triệu chứng khác như sốt, đau họng. Điều quan trọng là phải nghỉ ngơi và luôn bổ sung đủ nước cho cơ thể. Bệnh nhân cũng cần thực hiện các động tác giãn cơ nhẹ nhiều lần trong ngày, ăn uống lành mạnh, bổ dưỡng và cân bằng. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ để dùng thuốc thích hợp nếu cần.

F0 trong trường hợp này cần uống các loại nước ép hoa quả, bổ sung cá, trứng, sữa, rau củ nhiều tinh bột. Ngoài ra, người bệnh cũng cần ngủ đủ giấc và có thể xoa bóp nhẹ những vùng đau.

Đau nhức cơ thể, cảm thấy giống đau cơ âm ỉ và có thể hạn chế khả năng vận động là điều thường gặp ở các bệnh nhân Covid-19. Đau cơ có thể ảnh hưởng đến vai, lưng dưới hoặc chân của người mắc Covid-19. Triệu chứng này thường xảy ra cùng các triệu chứng khác như đau đầu và mệt mỏi.

Bệnh nhân trong trường hợp này cảm thấy đau mỏi khi cử động cơ hoặc khi chạm vào cơ. Các chuyên gia cho biết, cơn đau do SARS-CoV-2 gây ra có xu hướng đau toàn thân, trái ngược với cơn đau do tập luyện hoặc chấn thương có xu hướng khu trú.

Nhiều F0 gặp tình trạng đau mỏi cơ thể khi mắc Covid-19. Ảnh: On Health

Covid-19 có thể giống một bệnh đường hô hấp ở giai đoạn đầu nhưng ảnh hưởng đến cơ thể con người nghiêm trọng hơn. Virus SARS-CoV-2 ảnh hưởng đến phổi, tim, thận, hệ tiêu hóa và thậm chí cả não của người bệnh.

Ngoài ra, Covid-19 cũng cũng gây ra đau cơ và nhức mỏi toàn cơ thể ở một số bệnh nhân. Theo nghiên cứu, cứ 3 người mắc Covid-19, có 1 người cho biết cơ thể bị đau nhức. Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân tích gần 56.000 trường hợp mắc Covid-19 tại Trung Quốc và phát hiện gần 15% bệnh nhân bị đau nhức cơ. Tình trạng này phổ biến hơn đau họng (13,9%), đau đầu (13,6%) và ớn lạnh (11,4%).

Theo dữ liệu từ Nghiên cứu triệu chứng ZOE Covid-19, đau nhức cơ thể là triệu chứng ban đầu của Covid-19 và có thể kéo dài từ 2 đến 5 ngày. Ở những người trên 35 tuổi, chúng có nhiều khả năng kéo dài tới 7 - 8 ngày. Triệu chứng này phổ biến hơn ở những người từ 16 đến 65 tuổi, hơn trẻ em hoặc người lớn tuổi.

Đặc biệt, cơn đau cơ do SARS-CoV-2 đôi khi có thể kéo dài hơn nhiều và thường xuất hiện ở những người mắc Covid-19 kéo dài. SARS-CoV-2 có thể gây đau cơ thể thông qua quá trình viêm nhiễm trong cơ thể.

Các virus gây ra phản ứng viêm từ hệ thống miễn dịch của cơ thể. Tình trạng viêm này liên quan đến một loạt quá trình phức tạp do cơ thể kháng lại nhiễm trùng và các chất kích thích khác. Tuy nhiên, nó có thể gây ra một số tác dụng phụ cho người bệnh như đau, sưng tấy, khó cử động, sốt và mệt mỏi. Đau cơ do Covid-19 cũng do virus gây tổn thương các sợi cơ.

Thanh Thư (theo Mint)