Ho nhiều sau khi khỏi Covid-19 một tuần

Tôi thuộc dạng F0 không triệu chứng nhưng hơn một tuần sau âm tính thì ho tới nay chưa khỏi dù uống nhiều loại thuốc. Tôi nên làm gì? (Trí Dũng, 42 tuổi)

Vấn đề ho nhiều về đêm, phần nhiều do kích thích đường hô hấp. Do vậy, bạn có thể kết hợp thuốc giảm ho thảo dược và thuốc chống dị ứng thông thường đề giảm kích thích đường thở. Việc căng thẳng, suy nghĩ nhiều cũng có thể khiến đường hô hấp dễ bị co thắt, dẫn đến những cơn ho trong đêm.

Cảm giác rát cổ, muốn nôn ói liên quan đến sự rối loạn co thắt thực quản gây ra trào ngược. Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể dùng thuốc an thần nguồn gốc thảo dược và thuốc chống co thắt đường tiêu hóa. Nếu tình trạng nặng, có thể dùng thêm thuốc trung hòa acid dạ dày cho đỡ cảm giác rát cổ.

Bác sĩ CK I Nguyễn Huy Hoàng

Trung tâm Oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc phòng