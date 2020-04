Nữ sinh Đà Nẵng trúng tuyển 11 trường đại học Mỹ

Sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, Lương Hồng Nhật Phương hiện là học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn vừa nhận liên tiếp kết quả trúng tuyển vào 11 trường đại học top đầu Mỹ: University of California - Los Angeles (top 20 các trường đại học tốt nhất nước Mỹ), Emory University, Macalester College, University of Rochester, UC San Diego, UC Davis, Northeastern University, Boston University, University of Connecticut, Penn State University và Binghamton University.

Lương Hồng Nhật Phương, học sinh lớp 12 chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Đặc biệt, trường đại học Macalester đã trao Nhật Phương học bổng 2,8 tỷ đồng cho bốn năm học. Trong thư chúc mừng của UCLA, ban tuyển sinh gửi lời chúc mừng nữ sinh về kết quả học tập xuất sắc và các hoạt động ngoại khóa ấn tượng đã vượt qua 109.000 ứng viên để trúng tuyển vào trường.

Dù không có các giải thưởng lớn, Phương cho biết, bản thân tự tin thuyết phục ban tuyển sinh các trường nhờ hoạt động ngoại khóa, khởi nghiệp sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho địa phương.

Nữ sinh bắt đầu khởi nghiệp khi quan sát người dân làng chài lam lũ bán hải sải đánh bắt hay nuôi trồng với mức giá rẻ, tại những buổi chợ họp lúc nửa đêm hay sáng sớm. Khi đó, Phương tự hỏi có cách nào giúp ngư dân có thêm nguồn đầu ra cho hàu tươi sống vừa đảm bảo vệ sinh vừa có mức giá tốt, ổn định hơn.

Nhật Phương thường xuyên gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Với ý tưởng sơ khai và mong muốn tìm ra giải pháp, nữ sinh Đà Nẵng cùng đội nhóm trực tiếp làm việc với các cơ sở nuôi trồng hàu ở địa phương. "Em không nhớ bản thân và các bạn đã cùng khảo sát bao nhiêu cửa hàng thực phẩm, siêu thị địa phương và thành phố rồi thảo luận với cơ sở nuôi trồng để đạt những sản phẩm hàu đầu tiên lên kệ hàng siêu thị", Phương chia sẻ.

Bên cạnh start-up nuôi hàu Oysteria, Nhật Phương còn là nhà hoạt động tình nguyện năng động với vị trí Chủ tịch câu lạc bộ The Green Club - hoạt động trồng rừng, tuyên truyền bảo vệ môi trường Đà Nẵng. Nữ sinh cũng là nhà đồng sáng lập tổ chức Pay It Forward kêu gọi gây quỹ và đóng góp trực tiếp cho trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Hàng tuần, Phương đều tới trung tâm bảo trợ xã hội để dạy tiếng Anh và kỹ năng cơ bản cho các em, tâm sự và động viên những bạn nhỏ kém may mắn. "Em trân trọng cơ hội được thực hiện các dự án ngoại khóa, xã hội. Điều này giúp em tạo ra giá trị cho những người xung quanh và mang đến cho bản thân nhiều bài học thành công lẫn thất bại để hoàn thiện mình hơn", Phương chia sẻ.

Nhật Phương (áo đen ở giữa) chụp ảnh cùng các bạn.

Những dự án thực hiện vào lớp 10 và 11 này đã giúp Nhật Phương có chất liệu để kể trong bài luận. Ngoài ra, suốt quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, Nhật Phương còn nhận được sự tư vấn đồng hành của Trung tâm tư vấn du học American Study.

"Ban đầu em chưa biết nên đầu tư thời gian có giới hạn của mình cho dự án ngoại khóa nào. Nhờ sự tư vấn chuyên nghiệp của American Study, em đã biết khai thác, lựa chọn và thực thi ý tưởng. Những ngày cuối hoàn thiện hồ sơ thực sự rất áp lực cả về việc học trên trường lẫn hồ sơ du học nhưng các chuyên gia tư vấn tại trung tâm đã động viên, khích lệ em và gia đình để việc nộp hồ sơ hoàn thành tốt nhất", nữ sinh Đà thành cho biết.

Hiện Nhật Phương hoàn tất chương trình học lớp 12 đồng thời cân nhắc lựa chọn một trong các trường đại học danh giá trên để theo đuổi đam mê kinh doanh bốn năm sắp tới.

American Study chuyên luyện thi SAT/ACT/IELTS/TOEFL và tư vấn du học Mỹ. 100% giáo viên tại trung tâm tốt nghiệp các trường đại học top 10 - 20 của Mỹ, có kinh nghiệm luyện thi và hướng dẫn viết luận xin học bổng để nộp vào các trường đại học hàng đầu Mỹ. Liên hệ tư vấn: 0912170676 Website: www.American Study.edu.vn Trụ sở Hà Nội: Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy Trụ sở TP HCM: Tòa nhà Viettel Tower, 285 Cách mạng tháng 8, phường 12, quận 10

(Nguồn: American Study)