- Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, vitamin C giúp cải thiện khả năng miễn dịch cho nhiều đối tượng từ trẻ em, người lớn đến người cao tuổi. Các loại trái cây như cam, đu đủ, kiwi và ổi rất giàu vitamin C và nên được đưa vào chế độ ăn uống các F0 cao tuổi. Bên cạnh đó, các loại rau, củ quả như cà tím, ớt chuông, củ dền, rau bina và súp lơ cũng giàu vitamin C và giúp cải thiện khả năng miễn dịch.