Dấu hiệu nhận biết đau đầu do Covid-19

Người bệnh cần thực hiện test nhanh hoặc PCR khi bị đau đầu kèm sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, đau nhức cơ thể và mệt mỏi.

Covid-19 có thể gây sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, đau nhức cơ thể và mệt mỏi. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể gặp các triệu chứng bất thường như mất khứu giác và vị giác cùng với các vấn đề về đường tiêu hóa. Theo ứng dụng nghiên cứu các triệu chứng ZOE của Anh, đau đầu là một trong năm triệu chứng được báo cáo nhiều nhất của chủng Omicron - biến thể lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, virus SARS-CoV-2 gây ra những cơn đau đầu giống như do căng thẳng hoặc đau nửa đầu. Đau đầu do căng thẳng có thể từ nhẹ đến trung bình, dẫn đến căng tức hoặc áp lực xung quanh trán hay sau đầu và cổ. Mặt khác, chứng đau nửa đầu còn gây đau nhói dữ dội, thường ở một bên đầu, có thể đi kèm nôn và buồn nôn.

Đau đầu là một trong những triệu chứng phổ biến của người mắc Covid-19. Ảnh: Times of India

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Universitario de La Princes ở Madrid, Tây Ban Nha, phát hiện ra rằng, những bệnh nhân mắc Covid-19 bị đau đầu như một triệu chứng ban đầu của nhiễm trùng mắc bệnh nhẹ hơn và ít nguy cơ tử vong. Nhức đầu là triệu chứng phổ biến ở những người bị nhiễm SARS-CoV-2, với tỷ lệ hiện mắc trong khoảng từ 13% đến 74,6%. Các nghiên cứu trước đây cũng ghi nhận đau đầu thường xảy ra sớm trong suốt thời gian bị bệnh và có liên quan đến mất khứu giác và vị giác.

Hơn nữa, SARS-CoV-2 có khả năng xâm lấn thần kinh. Ở một số bệnh nhân, virus này được phát hiện trong dịch não tủy, một chất dịch cơ thể trong suốt, không màu được tìm thấy trong não và tủy sống. SARS-CoV-2 cũng có thể gây ra cơn bão cytokine - một hiện tượng mà phản ứng miễn dịch của cơ thể bắt đầu tấn công các tế bào và mô của chính nó. Khi điều này xảy ra, các cytokine có thể xâm nhập vào não và tham gia vào phản ứng toàn thân sau khi bị giảm oxy máu.

Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Bệnh viện Universitario Oswaldo Cruz (Brazil) và công bố trên tạp chí The Journal of Headache and Pain, trong số 288 người bị Covid-19, có 22,2% phát triển các triệu chứng liên quan tới thần kinh, trong đó 69,1% bị đau đầu. Hầu hết mọi người đều bị đau đầu trong 7 ngày. Ngoài ra, 18% những người bị đau đầu đã chiến đấu với triệu chứng này trong hơn 30 ngày, 10% trong 3 tháng.

Do đó, khi bị đau đầu kèm theo các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, đau nhức cơ thể và mệt mỏi, người bệnh cần đi kiểm tra, xét nghiệm nhanh Covid-19 hoặc test PCR để biết bản thân có bị nhiễm virus này không.

Để kiểm soát cơn đau đầu tại nhà, người bệnh có thể dùng thuốc không kê đơn hoặc có đơn của bác sĩ. Nghỉ ngơi cũng giúp giảm cơn đau. Ngoài ra, người bệnh có thể xoa bóp trán và thái dương để giảm đau tức thì và uống nhiều nước, vì mất nước cũng có thể gây đau đầu và chóng mặt. Trong trường hợp đau đầu dữ dội, người bệnh cần tới gặp bác sĩ để được thăm khám và chẩn đoán chính xác.

Minh Triệu (theo Times of India)