Chuỗi ngày chăm con bại não mắc Covid-19 của diễn viên 'Hương vị tình thân'

Minh Cúc thức trắng đêm, bế con gái Tú Minh 11 tuổi cả ngày dài trong thời gian đầu con nhiễm nCoV.

Thời điểm quận Đống Đa - nơi gia đình diễn viên Minh Cúc sinh sống, trở thành "tâm dịch" tại Hà Nội (tháng 12/2021), các thành viên trong gia đình của cô cũng không tránh khỏi nhiễm virus dù thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K.

Bố mẹ ruột của Minh Cúc là hai thành viên đầu tiên trong gia đình trở thành F0 (ngày 16/12). Ông bà lập tức được đưa đi cách ly tập trung do tuổi cao lại mắc bệnh lý nền. Nỗi lo cho cha mẹ chưa nguôi, 3 ngày sau (19/12), bé Tú Minh cũng dương tính với Sars-CoV-2, hai ngày tiếp theo (21/12) tới lượt nữ diễn viên, chị dâu và cháu trai. Người duy nhất không nhiễm bệnh là anh trai.

Những loại thuốc Minh Cúc chuẩn bị để điều trị triệu chứng cho cả hai mẹ con. Ảnh: NVCC

Ngay khi xác định cả nhà trở thành F0, Minh Cúc rất lo lắng vì bố mẹ và con gái đều có sức khỏe yếu. Tuy nhiên, cô lập tức trấn an mọi người bình tĩnh, thành thật khai báo với chính quyền địa phương và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Hàng ngày, các thành viên trong gia đình đều uống vitamin C, vitamin B1-2-12 nhằm hỗ trợ tăng sức đề kháng và thường xuyên đun nước sả - chanh - gừng - tỏi để xông.

Dù triệu chứng của bé Tú Minh không nặng, chủ yếu bị ngạt mũi nhưng quá trình chăm sóc con rất vất vả. Bé không thể uống nguyên viên thuốc nên Minh Cúc phải ngâm cho tan, dùng xi-lanh bơm và sử dụng các vitamin dạng nước. Ngoài ra, cơ hàm của con không mở ra được như người bình thường nên việc súc họng cũng rất khó khăn. Nữ diễn viên phải dùng gạc đánh tưa lưỡi vệ sinh răng miệng, trêu cho con cười há miệng ra rồi bơm nước muối vào họng và phải lật nhanh cho con úp xuống. Cô còn dùng nước muối biển rửa mũi và thuốc xịt mũi những lúc con bị ngạt.

Đối với xông, ban đầu, Minh Cúc cho con chui chung vào chăn với mình nhưng vì nóng, Tú Minh không chịu. Cô phải chuyển sang xông cho con bằng máy khí rung cầm tay với nước đun sả - chanh - gừng - tỏi cùng một viên dầu gió.

Ban đầu, bé Minh Tú không chịu xông nhưng được mẹ dỗ dành, cô bé dần thích nghi và chịu hợp tác. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, Minh Cúc cố gắng không để con sốt cao bằng cách uống hạ sốt siro Tiffy (thuốc có thể giảm các chứng cảm thông thường, hạ sốt, nghẹt mũi, giảm đau và viêm mũi dị ứng) và cho bé uống nhiều nước hoa quả, nước ấm.

"Vì thể trạng của Tú Minh không như những đứa trẻ bình thường nên ngay từ đầu, các bác sĩ khuyên tôi nên đưa con vào viện nhằm tránh bị sốt cao, lên cơn co giật. Tuy nhiên, do nắm rõ tình trạng sức khỏe của con, tôi xin điều trị tại nhà để tiện chăm sóc. Ngay khi thấy con hơi hâm hấp, tôi lập tức hạ sốt ngay. Đây cũng là điều tôi muốn các mẹ lưu ý. Rất may, Tú Minh chỉ bị sốt đúng một lần duy nhất và cao nhất là 38 độ C", nữ diễn viên chia sẻ.

Việc ăn uống của bé Tú Minh ngày thường vốn đã khó khăn, trong những ngày ốm, điều này trở thành một thách thức lớn với Minh Cúc. Tú Minh không chịu ăn cháo, cô phải kiên trì cho con uống sữa liên tục tới khi con chịu ăn trở lại. Bà mẹ một con cũng thường xuyên xịt sát khuẩn vào tay, quần áo cho và vệ sinh sạch sẽ phòng của hai mẹ con.

Diễn viên "Hương vị tình thân" không chỉ gặp khó khăn trong việc cho con uống thuốc, ăn uống thường ngày mà còn cả việc đi ngủ. Tú Minh thường xuyên quấy nhiễu, bắt mẹ bến ẵm cả ngày lẫn đêm, chỉ ngủ khi được mẹ bế. Do đó, khi con ngủ thì Minh Cúc phải thức. Nhiều lúc, cô đánh lừa để nhẹ nhàng đặt con xuống nhưng cô bé lại tỉnh giấc và quấy khóc. Suốt 10 ngày chăm con mắc Covid-19, nữ diễn viên mất 5 - 6 ngày gần như thức trắng, chỉ tranh thủ chợp mặt được lúc ban ngày nên luôn thèm ngủ. Trong sinh hoạt hàng ngày, cô cũng phải một tay ẵm con, một tay làm các việc khác, ngay cả khi tắm cũng phải thò mặt ra để con nhìn thấy. Tuy nhiên, chỉ cần thấy con ngủ ngon, khỏe lên mỗi ngày, cô lại cố gắng. Cứ hai hôm, cô lại test cho con một lần, mỗi lần thấy vạch thứ hai mờ hơn lần trước, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tới ngày thứ 10, con gái Minh Tú test nhanh âm tính. "Nói đến điều này thì vui lắm, từ khi tôi nói cho con bé biết là hai mẹ con đã khỏi, Tú Minh hớn hở và ê a nhiều, cảm giác như con bé rất mừng. Nó hiểu được lời tôi nói, tinh thần con thay đổi hẳn dù trong lúc bị dương tính, tôi hỏi thế nào cũng không cười nhưng khi khỏi bệnh con bé luôn toe toét và cười rất nhiều", nữ diễn viên tâm sự.

Minh Cúc thấy con cười nhiều hơn từ sau khi khỏi bệnh. Ảnh: NVCC

Điều may mắn là ngay từ lúc biết gia đình Minh Cúc nhiễm Covid-19, từ họ hàng, bạn bè, cả những người bán thực phẩm, thuốc ngoài chợ cũng nhiệt tình giúp đỡ. Các bác giúp mua mọi thứ chuyển đến khu cách ly cho bố mẹ, rồi chuyển tới nhà cho các cháu. Bạn bè gọi điện thường xuyên, dặn dò cần gì, cứ gọi, mọi người sẽ mang đến. Mấy cô bác bán hàng ngoài chợ, chỉ cần thấy điện thoại của cô cũng sẵn sàng "ship" đồ tới tận nơi. Ngoài ra, nhân viên y tế nơi gia đình của nữ diễn viên sinh sống cũng hướng dẫn chăm sóc rất kỹ. Họ chuyển đầy đủ thuốc cho các thành viên, ngày nào cũng gọi điện hỏi han tình hình sức khoẻ, các triệu chứng gặp phải.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình Minh Cúc đều ổn định, chưa thấy di chứng hậu Covid-19. Diễn viên "Hương vị tình thân" giờ còn trở thành cố vấn của các gia đình F0. "Một vài gia đình khán giả có con bị bại não nhiễm Covid-19 gọi điện để nhờ tôi chia sẻ kinh nghiệm và vui mừng báo tin khi con xét nghiệm âm tính. Điều này thực sự khiến tôi rất vui", cô tiết lộ.

Sau những ngày chăm sóc con mắc Covid-19, Minh Cúc khuyên các gia đình có con bị nhiễm Covid-19 hãy bình tĩnh, nắm bắt tình hình, thể trạng sức khoẻ của con thật tốt, kể cả khi âm tính, vẫn nên tích cực ăn uống, bổ sung dưỡng chất, vitamin để tăng cường sức đề kháng, giúp các con luôn mạnh khỏe.

"Các phụ huynh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải thật khỏe mạnh và lạc quan. Bởi mình khỏe thì con mới khỏe. Chăm sóc gia đình của mình là điều quan trọng", cô nói. Bên cạnh đó, khi hoạn nạn, cô thấy rõ được sự quan tâm, lo lắng lẫn tình cảm ấm nồng từ người thân, bạn bè, thậm chí là những người xa lạ dành cho mình. Đó là điều đáng trân quý.

