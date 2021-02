Chúng tôi tác nghiệp ở Trà Leng như thế nào?

Một tháng tác nghiệp trong đợt thiên tai chưa từng có ở Quảng Nam, tôi ăn uống không điều độ, bị sút hơn 5 kg.

Tối 28/10, sau một ngày bão Molave quần thảo tại Quảng Nam, tôi tiếp tục cập nhật diễn biến về tòa soạn. Lúc này, tôi đón nhận thêm thông tin 'sạt lở đất ở huyện miền núi Quảng Nam vùi lấp nhiều người'. Sau khi xác minh được một vụ sạt lở làm 8 người mất tích, tôi chuyển cho đồng nghiệp ngồi ở nhà đẩy tin để đến dự cuộc họp ở tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam do Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng chủ trì.

Tại đây, cơ quan chức năng cho biết hai vụ sạt lở núi ở huyện Nam Trà My, trong đó ở xã Trà Vân làm 8 người mất tích và ở xã Trà Leng khiến hơn 50 người bị thương và mất tích. Thảm kịch này được chúng tôi cập nhật liên tục.

Trong điều kiện không thể đến hiện trường trong lúc này, vì trên tuyến đường quốc lộ 40B duy nhất đến Nam Trà My, cây cối bị ngã đổ do bão nằm ngổn ngang. Một kế hoạch được tòa soạn đưa ra là chia quân thành hai hướng, trong đó tôi cùng một số đồng nghiệp đến Trà Leng và nhóm khác đến Trà Vân.

Đường bị bịt lối đi, tôi đành chờ đến 2h ngày 29/10, khi quân đội và lực lượng địa phương dọn cây. Đến 5h sáng, đường thông đến thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My - cách hiện trường sạt lở núi Trà Leng 50 km với hàng chục điểm sạt lở. Điện thoại không có sóng, điện lưới bị mất.

Đường bộ bịt. Lòng hồ cây cối xếp lớp nên tàu thuyền không thể di chuyển. Từ đây, cơ quan chức năng tiếp tục dọn đường, xong đến đâu phóng viên bám theo đến đó. Hết chạy xe máy, chúng tôi lại đẩy xe qua những đoạn đường sạt lở để tiếp cận hiện trường. Đến 13h ngày 29/10, khi cách hiện trường 16 km, tôi bắt gặp những người dân dùng võng gánh người bị thương đi ra cấp cứu. Đi xe 10 km thì đến đầu xã Trà Leng - nơi đất đá ngổn ngang, cầu cống bị cuốn trôi.

Tôi cuốc bộ 6 km, tiếp cận hiện trường sau gần một giờ, có nhiều đoạn lội bùn ngập đến nửa người. Không có nước uống, không thức ăn mang theo, tôi đói, đôi chân rã rời nhưng tự động viên cố gắng. Mang trên lưng thiết bị, máy móc hơn 10 kg vượt đường sạt lở, cuối cùng tôi đến được hiện trường lúc 15h.

Ngôi làng 15 hộ dân bị săn phẳng, bùn đất bao phủ. Ở đó, hàng trăm người đang cứu hộ. Dù thời gian hạn hẹp nhưng trong vòng 45 phút tác nghiệp từ hình ảnh flycam trên cao, ghi nhận hiện trường và phỏng vấn nhân chứng, hình ảnh và bài viết được tôi hoàn thành. Có tư liệu nhưng tôi không có cách gì chuyển về tòa soạn vì "đói sóng". Toàn bộ khu vực này mất điện, cột sóng ngã đổ nên tôi bắt đầu rút ra ngoài.

Tiếp tục cuốc bộ 6 km qua đường sạt lở, từ đây tôi chạy xe máy 10 km kiểu rùa bò. Vừa đi, vừa dò sóng điện thoại, mỗi cột sóng hiện lên màn hình là thứ tài sản vô giá với tôi.

Đến cầu Trà Dơn - sóng điện thoại được phủ, tôi dừng xe ngồi bên vệ đường đẩy thông tin về toà soạn. Những hình ảnh đầu tiên ở hiện trường với đầy đủ góc trên cao, dưới thấp, công tác tìm kiếm nhanh chóng đăng trên VnExpress.

Mặc cho hàng trăm cuộc điện thoại gọi nhỡ từ người thân, đồng nghiệp... tôi không đáp. Quỹ thời gian đó tôi chỉ tập trung vào việc chuyển thông tin về tòa soạn - ở có một đội ngũ từ lãnh đạo cho đến phóng viên đang chờ. Mỗi người được phân một việc, người dựng ảnh, người video, người xử lý văn bản để sếp biên tập xuất bản.

Đến 18h, thông tin đẩy về tòa soạn tạm ổn thì trời đã nha nhem tối. Toàn bộ khu vực này không có nhà ở, mất điện, không có nơi ăn uống nên phải di chuyển 50 km đường sạt lở về thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My. Tôi và một đồng nghiệp lên xe thì lốp bị thủng, đẩy bộ 5 km mới tìm được chỗ thay. 20h trời tối như mực, mưa rả rích, quốc lộ 48B ít người qua lại. Hai chúng tôi trên con ngựa sắt về thị trấn Trà My trong tâm trạng lo sạt lở núi bịt đường.

Đến Trà My chỉ có một nhà nghỉ và Sở Chỉ huy tiền phương phải nổ máy phát điện. Tôi tiếp tục ngồi viết bổ sung thêm thông tin cho những bài đăng tải được đầy đặn.

Kết thúc công việc ;à 12h đêm, chúng tôi được chủ nhà nghỉ cho mượn nồi, nấu tạm tô mỳ tôm. Lót dạ xong, tôi tiếp tục viết bài "Ngày kinh hoàng của người dân Trà Leng", hoàn thành khi đã hơn 2h ngày 30/10. Lúc này tôi mới cởi bỏ bộ áo quần bùn đất lấm lem và gọi điện về cho gia đình. Lúc đó, tôi mới nhận ra vợ con mình đã rất lo lắng.

Ngủ được 4 tiếng, 6h ngày 30/10, tôi tiếp tục chạy xe máy đến hiện trường sạt lở Trà Leng. So với hôm qua, 50 km đường sạt lở đi hơn 5 tiếng thì nay xe máy chạy đến tận hiện trường. Mỗi lần chạy vào thu thập đủ dữ liệu xong, tôi lại chạy 16 km đến nơi có sóng điện thoại để gửi bài về.

Sau 3 ngày tác nghiệp, Trà Leng dự báo có mưa to, không thể làm gì thêm, nên tôi về nhà.

Với khuôn mặt râu ria sau nhiều ngày không được "làm đẹp", bộ áo quần bùn nhuốm vàng; chiếc xe máy phủ bùn non, tôi khiến cô con gái ba tuổi không nhận ra. Những ngày khác, thấy bố đi làm về, cháu sẽ ra đón. Nhưng hôm đó, cháu ngần ngại không dám tới gần.

Những ngày tiếp theo, từ thành phố Tam Kỳ tôi liên tiếp trở lại Trà Leng tác nghiệp trong thời tiết mưa trắng trời. Trong đó có một số vụ sạt lở vùi lấp người đi đường nên tôi rất lo lắng; đành phải tự động viên mình rằng "trời kêu ai nấy dạ".

Ngoài việc đưa tin Trà Leng, tôi cũng di chuyển đến huyện Phước Sơn - nơi sạt lở núi vùi lấp 13 người. Quá trình đi đường tôi qua hàng trăm điểm có mưa lớn. Bằng kinh nghiệm của mình, mỗi lúc thấy cây cối hai bên đường rung lắc, tôi sẽ bỏ xe chạy lấy người.

Hôm 18/11, tôi đến một điểm sạt lở xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn phỏng vấn. Khi đang cầm máy quay phỏng vấn người dân, tôi nghe tiếng ào ào kèm theo đất đá đổ xuống, cả tôi cùng người phỏng vấn bỏ chạy. May cho tôi đất đá sạt lở không nhiều nên thoát nạn.

Hơn một tháng đưa tin về sạt lở chưa từng thấy ở Quảng Nam, tôi sinh hoạt trong điều kiện khó khăn, chế độ ăn uống không đều đặn, lại thức khuya dậy sớm nên sức khỏe bị ảnh hưởng. Tôi bị sút hơn 5 kg do có ngày chỉ ăn được một bữa; đêm ngủ được vài tiếng.

Đắc Thành