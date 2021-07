'Chợ online' đắt khách trước giờ giãn cách

TP HCMDịch vụ "đi chợ online" trên nhiều ứng dụng tăng trưởng đột biến, người mua thậm chí không tìm được tài xế.

9h sáng 8/7, Quế Chi, ngụ quận 8, mở ứng dụng Now để đi chợ online nhưng không thể tìm được tài xế. "30 phút trôi qua vẫn không tài xế nào nhận đơn. Mình phải chuyển qua một số ứng dụng khác, nhưng vẫn không đặt được hàng. Đến khi tìm được tài xế, cửa hàng không còn đủ thực phẩm, mình buộc phải huỷ đơn", Quế Chi nói.

Trên G Kitchen - ứng dụng chuyên bán các loại thịt cá tươi, lượng đặt hàng tăng vọt khi có tin TP HCM thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ từ 0h ngày 9/7. Bình thường người đặt mua có thể nhận hàng nhanh nhất trong 3 tiếng hoặc qua ngày hôm sau. Tuy nhiên, hiện hệ thống này đã thông báo hết sạch hàng và chưa biết khi nào có hàng trở lại.

Nhiều mặt hàng tươi sống trên một ứng dụng mua sắm online đồng loạt bị hết hàng do nhu cầu mua sắm của người dân tăng vọt.

Các ứng dụng Grab, Be, Now, Baemin... cũng ghi nhận lượng đơn từ dịch vụ đi chợ tăng đột biến vài ngày qua. Quang Thuần, tài xế của một ứng dụng giao hàng, cho biết: "Hôm qua và nay, từ 6h sáng đã có khách đặt dịch vụ đi chợ. Khi đến siêu thị, hàng dài tài xế đã xếp hàng chờ đến lượt. Có lúc mình nhận đơn, xếp hàng vào siêu thị nhưng lại phải huỷ vì kệ hàng trống trơn dù mới nửa buổi sáng", Quang Thuần nói. Các tài xế giao hàng công nghệ khác cũng cho biết nhu cầu "đi chợ online" của người dân TP HCM cao bất thường khi thành phố có thông báo áp dụng Chỉ thị 16.

Các trang thương mại trực tuyến như Lazada, Shopee, Tiki cũng ghi nhận nhu cầu mua sắm tăng cao, đặc biệt với các nhu yếu phẩm và thực phẩm tươi sống. Đại diện Lazada cho biết, chỉ trong ngày 7/7, doanh số ngành thực phẩm tươi sống bằng cả tháng cùng kỳ năm ngoái. "Để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của người dân, chúng tôi phải tăng cường nhân sự, giao hàng liên tục 7 ngày trong tuần. Đồng thời đẩy mạnh AI vào việc thiết kế lộ trình di chuyển của tài xế để giao được nhiều đơn hàng nhất, với thời gian ngắn nhất", đại diện Lazada chia sẻ.

Các dịch vụ đi chợ online không chỉ đắt khách trên ứng dụng di động, các nền tảng mua bán trực tuyến của hệ thống siêu thị Vinmart, Sagon Co.op, Big C, Go! Bách Hóa Xanh, Lottemart... cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 2 đến 10 lần so với ngày thường. Người dùng thậm chí không thể đăng nhập do hệ thống quá tải.

Đại diện MM Mega Market xác nhận lượng đơn đặt hàng online quá nhiều. "Chúng tôi đặt mua hàng trực tiếp từ các vựa và tại các trang trại nên nguồn hàng luôn dồi dào. Việc giao hàng chậm là do người dân đổ xô đặt mua cùng một thời điểm nên nhân sự không thể đáp ứng ngay lập tức", người này nói.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều chợ truyền thống phải đóng cửa để đảm bảo giãn cách an toàn, TP HCM đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ, giúp người dân ổn định cuộc sống và phòng chống dịch bệnh.

Gần đây, thành phố Thủ Đức đã ra mắt "Ứng dụng mua sắm an toàn", giúp người dân tìm kiếm địa điểm mua bán đang hoạt động gần mình kèm thông tin chỉ đường hoặc đặt hàng trực tuyến. Sau khi truy cập, bản đồ sẽ tự động xác định vị trí của người dùng và liệt kê 20 điểm mua sắm gần nhất đang mở cửa, bao gồm cửa hàng tiện lợi, siêu thị và chợ. Các địa điểm mua sắm được sắp xếp và đánh số thứ tự theo khoảng cách ước tính từ vị trí của người dùng. Các nhà chức trách cũng khẳng định hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn được bán tại siêu thị trong những ngày giãn cách theo Chỉ thị 16.

Huy Đức - Khương Nha