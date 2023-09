Cho con nghỉ học để phản đối sáp nhập trường

Gia Lai38 học sinh tiểu học huyện Đức Cơ chưa đi học vì phụ huynh cho rằng trường mới cách nhà 7 km là xa, đưa đón khó khăn.

Thôn Đức Hưng nằm ở vùng biên giới của xã Ia Nan với 218 hộ dân. Ở đây có một điểm trường của trường Tiểu học Cù Chính Lan dành cho học sinh bậc tiểu học.

Tuy nhiên, từ năm học 2023-2024, học sinh khối 1, 2, 4 sẽ ra trường chính ở thôn Ia Chía (xã Ia Nan), cách điểm trường khoảng 7 km, các khối còn lại tiếp tục học ở điểm trường của thôn. Phụ huynh của 38 em không đồng ý với sự thay đổi này nên không cho con đến trường.

Nhiều phụ huynh làm nghề cạo mủ cao su thuê nói thường làm từ nửa đêm tới rạng sáng, sáng lại phải tất bật lo cho con cái ăn uống đi học xa như vậy thì rất vất vả. Các cháu học một tuần 5 buổi, chưa kể hai buổi chiều học Anh văn, Tin học, Thể dục nên việc đưa đón mất nhiều thời gian.

Phụ huynh đến Điểm trường thôn Đức Hưng, hôm 9/9. Ảnh: Ngọc Oanh

Ông Tạ Quang Diệu, Hiệu trưởng trường Tiểu học Cù Chính Lan, cho biết do thiếu giáo viên nên trường buộc phải sáp nhập và dự kiến năm sau tiếp tục đưa lớp 3, 5 từ điểm trường thôn lên trường chính.

Theo ông, học sinh ở trụ sở chính sẽ có môi trường giáo dục tốt hơn, có thêm các phòng học chức năng Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật...

"Chúng tôi đã giải thích những thuận lợi, khó khăn để phụ huynh hiểu, có cái nhìn về lợi ích lâu dài nhưng do bấy lâu có thói quen cho con học gần nhà nên vẫn còn bỡ ngỡ, chưa chấp thuận", ông Diệu nói.

Năm học 2023-2024, Gia Lai thiếu khoảng 6.000 giáo viên. Trong đó, riêng huyện Đức Cơ thiếu 254 người theo nhu cầu và 16 giáo viên theo biên chế.

Ông Siu Luynh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ, cho biết việc sáp nhập, dồn lớp là chủ trương lớn của ngành giáo dục. Huyện đã có hướng để học sinh tại thôn Đức Hưng đến học tại trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan) cách thôn hơn 3 km nhưng các phụ huynh vẫn không đồng ý. Công an xã Ia Nan đã liên hệ với đầu mối để thuê ôtô, nhà trường cũng sẵn sàng cử nhân viên đi cùng trên xe để hướng dẫn các cháu thói quen đi an toàn.

"Chúng tôi chia sẻ khó khăn với các gia đình ở thôn Đức Hưng, song điểm trường chính có rất nhiều cái lợi. Qua vận động, nhiều phụ huynh đã đồng thuận cho con mình đến lớp", ông Luynh nói.

Việc một số phụ huynh phản đối sát nhập trường học với lý do bất tiện trong đưa đón thường xảy ra rải rác vào dịp đầu năm học mới. Ở Đà Nẵng, 54 học sinh thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, đến nay chưa được đến trường dù nơi mới khang trang với lý do xa nhà (2-3 km). Các năm trước, tình trạng tương tự từng xảy ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh...

Trong khi đó, việc sáp nhập, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp được triển khai ở các địa phương nhiều năm qua. Chính sách này nhằm tinh gọn đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên, tập trung đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục. Các điểm trường chính thường có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn, đáp ứng việc dạy và học chương trình giáo dục phổ thông mới (2018).

Ngọc Oanh