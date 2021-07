Bất động sản công nghiệp miền Bắc trầm lắng vì dịch

Theo JLL, do Covid-19, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc quý II trầm lắng, không có dự án FDI nổi bật.

Báo cáo thị trường đất công nghiệp cho thuê ở miền Bắc của JLL đánh giá, tỷ lệ lấp đầy ở các khu công nghiệp miền Bắc vẫn ổn định nhưng thị trường cơ bản hạ nhiệt so với trước. Đây là phân khúc nóng thời gian qua chủ yếu do Việt Nam được hưởng lợi trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Theo đó, sau khi hàng loạt dự án lớn được công bố trong quý IV/2020 và quý I/2021 như LG Display điều chỉnh tăng vốn hay sự đổ bộ của Foxconn, Pegatron, dịch Covid-19 bùng phát vào cuối tháng 4 đã làm thị trường bất động sản công nghiệp phía Bắc trong quý II trầm lắng.

Thị trường hiện không có dự án FDI nổi bật nào, chủ yếu là các dự án quy mô nhỏ. Vì vậy, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp phía Bắc duy trì ở mức 75%, trong khi nhà xưởng xây sẵn có tỷ lệ lấp đầy giảm so với quý I vì thị trường đón chào nguồn cung mới, tập trung chủ yếu ở Hải Dương. Ngoài ra, lượng lớn doanh nghiệp thuộc ngành chế biến chế tạo phải tạm ngừng hoạt động do Covid-19 trong nửa đầu năm nay cũng tác động tiêu cực đến tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn.

Đà tăng của giá đất công nghiệp cũng bị kìm hãm trước việc các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Bắc Giang phải tạm ngừng sản xuất do Covid-19.

Giá đất hiện giữ nguyên ở mức 107 USD một m2 trên chu kỳ thuê vào quý II. Mức này vẫn tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước nhưng đà tăng đã chậm lại so với quý I. Điều này diễn ra tương tự với giá thuê nhà xưởng xây sẵn, với mức tăng chỉ 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về triển vọng, JLL cho biết, thị trường bất động sản công nghiệp vùng Đông Bắc sẽ sôi động thời gian tới. Theo JLL, dù chưa chính thức xác nhận, việc Pegatron được cho là sẽ tăng vốn đầu tư vào Việt Nam sau dự án tại Hải Phòng là tín hiệu tích cực về nhu cầu bất động sản công nghiệp trong tương lai.

Ngoài các tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng, các tỉnh ở vùng Đông Bắc như Bắc Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư với lợi thế về giá thuê, và hạ tầng ngày càng được hoàn thiện.

Giá đất ở các khu vực này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức 8-10% so với cùng kỳ 2020. Tương tự, thị trường nhà xưởng xây sẵn cũng được dự báo sẽ sôi động ở khu vực Đông Bắc, với nhiều nhà đầu tư mới gia nhập thị trường như GNP Industrial hay Công ty cổ phần công nghiệp KCN Việt Nam.

Đức Minh