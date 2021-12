Ba người từ Việt Nam nhập cảnh Hong Kong bị nghi nhiễm Omicron

Những người này đi chuyến bay số hiệu CX764 từ TP HCM đến Hong Kong, nhập cảnh hôm 8/12. Bộ Y tế cho biết, ngày 10/12, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Việt Nam nhận được thông báo từ Cơ quan đầu mối quốc gia IHR Hong Kong về 3 trường hợp này, nghi ngờ mắc Covid-19 biến chủng mới.

Ngay sau đó, Viện Pasteur TP HCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM giám sát, điều tra xử lý ổ dịch và truy vết người tiếp xúc gần với 3 ca này trong thời gian 14 ngày trước khi xuất cảnh. Tuy nhiên, đến ngày 11/12, phía Hong Kong thông báo kết quả giải trình tự gene virus của cả 3 người đều thuộc biến thể Delta, không liên quan đến chủng Omicron. Hiện, cả ba người sức khỏe ổn định, không xuất hiện triệu chứng, được cách ly, điều trị.

Đây là lần đầu tiên có người xuất cảnh từ Việt Nam sang một nước khác bị nghi nhiễm biến chủng Omicron. Việt Nam đang trong đợt dịch thứ 4, đến nay ghi nhận hơn 1,4 triệu ca nhiễm, hơn 28.000 ca tử vong, với biến chủng Delta chiếm ưu thế.

Tuần trước, Bộ Y tế cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm biến chủng Omicron, song nguy cơ xâm nhập và lây lan là rất lớn, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp phòng chống dịch. Chiến lược là "nguyên tắc 5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của người dân". Trong đó, tập trung 4 trụ cột chính: xét nghiệm, tiêm chủng, điều trị và đề cao ý thức của người dân.

Các địa phương giám sát, xét nghiệm, cách ly người nhập cảnh, đặc biệt là trường hợp đến/đi từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực nam châu Phi (Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique...) và một số quốc gia khu vực châu Âu. Mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm biến chủng Omicron sẽ được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để xét nghiệm, giải trình tự gene virus.

Màn hình hiển thị ống tiêm và tên biến chủng Omicron ở Toulouse, tây nam nước Pháp hôm 1/12. Ảnh: AFP

Biến thể Omicron (B.1.1.529) được Nam Phi lần đầu tiên báo cáo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24/11, sau khi số ca nhiễm ở tỉnh Gauteng tăng mạnh những tuần trước đó. Hiện, số ca nhiễm Omicron gia tăng trên khắp Nam Phi. Chủng ny cũng đã xuất hiện ở khoảng 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhiều nước nhanh chóng siết chặt các quy định về đi lại quốc tế để giảm nguy cơ biến thể xâm nhập.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại. Ngày 12/12 WHO cho biết biến chủng Omicron có thể làm suy yếu vaccine và lây lan nhanh hơn Delta. Người nhiễm Omicron nhiều khả năng có triệu chứng nhẹ hoặc không biểu hiện, nhưng WHO cho biết chưa đủ dữ liệu để xác định độ nghiêm trọng lâm sàng của biến chủng.