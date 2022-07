8 dấu hiệu bất thường cảnh báo tình trạng Covid-19 kéo dài

Covid-19 có thể gây ảnh hưởng lâu dài tim do một số nguyên nhân như thiếu oxy, viêm tim. Một số dấu hiệu thường thấy ở bệnh nhân Covid-19 là rối loạn nhịp tim hoặc nhịp tim không đều. Do đó, một số bệnh nhân thường cảm thấy nhịp tim tăng lên nhanh hơn so với nhịp tim bình thường. Nếu nhận thấy những bất thường với về nhịp tim, người bệnh nên đến khám chuyên khoa để tham khảo ý kiến bác sĩ.

Một số dấu hiệu bất thường trên cơ thể báo hiệu bệnh nhân gặp tình trạng Covid-19 kéo dài. Ảnh: NY Times