Canh hạt sen, cháo gạo nếp bách hợp, cháo hàu... giúp người bệnh mau chóng phục hồi, hỗ trợ giảm triệu chứng mất ngủ hậu Covid-19.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hải, nguyên Phó giám đốc Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, bên cạnh ho kéo dài, đau mỏi cơ, mất ngủ là một trong những triệu chứng mà nhiều người gặp phải sau khi âm tính với Covid-19. Bởi sau giai đoạn nhiễm trùng hay căng thẳng do bệnh thì cơ thể có phản ứng viêm, ít nhiều ảnh hưởng đến các hoạt động, làm rối loạn giấc ngủ nên gây khó ngủ, ngủ không sâu giấc.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc, tập thể dục để giảm thiểu căng thẳng thì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng. Bác sĩ Ngô Quang Hải gợi ý 5 món canh và cháo đơn giản, nguyên liệu dễ mua, dễ làm, không chỉ cung cấp dinh dưỡng tốt mà còn hỗ trợ người bệnh ngủ ngon, giúp quá trình hồi phục hậu Covid-19 diễn ra nhanh chóng.

Canh hạt sen

Nguyên liệu: 50 gram hạt sen (liên tử), 50g bách hợp, 250g thịt lợn nạc, gia vị vừa đủ. Trong đó, hạt sen vị ngọt, chát, tính bình, đi vào kinh tâm, tỳ, thận, có tác dụng dưỡng tâm, ích thận, bổ tỳ. Bách hợp vị ngọt, hơi đắng, tính bình, đi vào kinh tâm (tim), kinh phế (phổi); tác dụng nhuận phế chỉ khái, dưỡng âm thanh nhiệt, thanh tâm an thần, ích khí điều trung.

Canh hạt sen giúp ích khí an thần, thanh tâm bổ hư tổn, giao tâm thận, chỉ khái (giảm triệu chứng ho). Món canh này thích hợp dùng sau khỏi Covid-19 với những người bị suy nhược thần kinh, cơ thể, mất ngủ, hồi hộp, lo lắng.

Hạt sen từ lâu đã được coi là "liều thuốc" tự nhiên hỗ trợ những người hay bị mất ngủ. Ảnh: Nxgojiberry

Canh hợp hoan bì gan lợn

Nguyên liệu: gan lợn: 150 gram, hợp hoan bì (vỏ cây hợp hoan là bộ phận có giá trị dược liệu cao): 15 gram, gia vị vừa đủ. Gan lợn vị ngọt, đắng, tính ôn, đi vào kinh can; tác dụng bổ can (gan), dưỡng huyết, minh mục (sáng mắt). Hợp hoan bì vị ngọt, tính bình, đi vào kinh tâm, can, tỳ; tác dụng giải uất, lý khí an thần.

Món canh này giúp dưỡng can an thần, thích hợp dùng cho những người mất ngủ, trầm cảm, lo lắng, hồi hộp, hay mơ khi ngủ...

Canh cam thảo

Nguyên liệu: cam thảo: 10 gram, tiểu mạch (lúa mỳ): 30 g, đại táo (hồng táo, hắc táo): 5 quả. Cam thảo vị ngọt, tính bình, đi vào kinh tỳ, phế; có tác dụng bổ tỳ ích khí, nhuận phế chỉ khái, điều hòa bách dược. Tiểu mạch vị ngọt, tính mát, đi vào kinh tâm, tỳ, thận; có tác dụng dưỡng tâm an thần, ích thận, giải khát. Đại táo: vị ngọt, tính ôn, đi vào kinh tỳ vị; tác dụng bổ tỳ hòa vị, ích khí, sinh tân, dưỡng huyết, an thần.

Canh cam thảo dưỡng tâm an thần, trừ phiền nhiệt, bổ tỳ hòa vị; thích hợp sử dụng cho người mất ngủ, suy nhược thần kinh kèm ra mồ hôi nhiều.

Cháo là món ăn dễ nấu, dễ ăn, thích hợp với những người đau ốm, bệnh tật. Ảnh: Seonkyounglongest

Cháo gạo nếp bách hợp

Nguyên liệu: bách hợp: 50 gram, gạo nếp, đường vừa đủ. Gạo nếp vị ngọt, quy kinh vị, phế; tác dụng bổ trung ích khí. Bách hợp vị ngọt, hơi đắng, tính bình, đi vào kinh tâm, kinh phế; tác dụng nhuận phế chỉ khái, dưỡng âm thanh nhiệt, thanh tâm an thần, ích khí điều trung.

Cháo gạo nếp bách hợp bổ trung ích khí, kiện tỳ dưỡng vị, an thần; thích hơp dùng cho người bị mất ngủ, suy nhược cơ thể kèm rối loại đường tiêu hóa hậu Covid-19.

Cháo hàu

Nguyên liệu: hàu 100 gram, toan táo nhân (táo ta): 10 g, trứng vịt: 2 quả, gạo, gia vị vừa đủ. Trong đó, hàu vị ngọt, mặn, tính bình, đi vào kinh tâm, tỳ, thận; tác dụng tư âm dưỡng huyết. Trứng vịt vị ngọt mát, đi vào kinh tâm, phế, tỳ; tác dụng tư âm, thanh phế, giải nhiệt. Toan táo nhân vị chua ngọt, tính bình, không độc, đi vào kinh tâm, tỳ, can; tác dụng dưỡng can, ninh tâm, an thần.

Món cháo hàu giúp tư âm thanh nhiệt; dùng cho người bị suy nhược cơ thể, mất ngủ kèm đau họng, nhiệt miệng hậu Covid-19.

Lưu ý: Tất cả nguyên liệu đều rất dễ tìm kiếm, dễ mua ở ngoài chợ hay các tiệm thuốc Bắc. Khi nấu, người bệnh hoặc người chăm sóc chỉ cần rửa sạch nguyên liệu, sơ chế, cho tất cả vào ninh, nấu cùng nhau, nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Triệu Vy