VPBank hợp tác Ping An xây dựng hệ thống ngân hàng lõi thế hệ mới

VPBank ký hợp tác OneConnect (công ty công nghệ tài chính thuộc Tập đoàn Ping An) xây dựng hệ thống ngân hàng lõi có năng lực xử lý 1 tỷ giao dịch mỗi ngày.

Theo thỏa thuận hợp tác ký ngày 5/9, OneConnect sẽ đồng hành VPBank và GPBank (ngân hàng do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ) triển khai hệ thống ngân hàng lõi thế hệ mới theo hướng Digital Core Banking. Nền tảng này hỗ trợ quản lý toàn diện các nghiệp vụ chính như mở tài khoản, tiền gửi, tín dụng, thanh toán và quản lý dữ liệu khách hàng.

Đại diện VPBank và OneConnect ký hợp tác chiến lược ngày 5/9. Ảnh: VPBank

Điểm nổi bật của hệ thống là tốc độ xử lý tới 10.000 giao dịch mỗi giây, tương đương một tỷ giao dịch mỗi ngày, bảo đảm an toàn dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến mọi lúc, mọi nơi với trải nghiệm nhanh chóng, ổn định và an toàn.

Năng lực xử lý này giúp VPBank và GPBank đáp ứng nhu cầu giao dịch gia tăng trong tương lai, khi số lượng khách hàng và quy mô giao dịch trực tuyến tiếp tục tăng mạnh. Bên cạnh đó, hợp tác với OneConnect còn rút ngắn thời gian đưa sản phẩm số mới ra thị trường, tạo điều kiện để khách hàng sớm tiếp cận các dịch vụ hiện đại như mở tài khoản trên điện thoại, vay vốn trực tuyến hay công cụ quản lý chi tiêu cá nhân. Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cũng được hưởng lợi với các giải pháp tài chính thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank đánh giá, hoạt động tạo bước ngoặt mang tính then chốt trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của VPBank, giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến mục tiêu dẫn đầu về công nghệ tài chính tại Việt Nam. Sự tham gia của GPBank cũng thể hiện định hướng hợp lực trong toàn hệ sinh thái VPBank, nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô phục vụ khách hàng.

"Làm chủ công nghệ lõi đồng nghĩa VPBank có thể chủ động sáng tạo, xây dựng các dịch vụ ngân hàng đa năng, bền vững và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng", ông Vinh đánh giá.

Ông Dang Yang Chen, Chủ tịch OneConnect, cho biết với kinh nghiệm toàn cầu về công nghệ tài chính và năng lực triển khai các hệ thống ngân hàng số quy mô lớn, đơn vị sẽ giúp VPBank nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng khả năng phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi ngày.

Hai bên cho biết, hợp tác triển khai hệ thống Core Banking thế hệ mới là bước khởi đầu cho nhiều hoạt động hợp tác chiến lược tiếp theo giữa VPBank và OneConnect trong tương lai.

VPBank đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ảnh: VPBank

OneConnect Financial Technology (OCFT) có hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp các giải pháp công nghệ tài chính toàn diện cho lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm. Doanh nghiệp hiện hoạt động tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng được vinh danh trong Top 100 Fintech toàn cầu của IDC, nhận giải thưởng Wu Wen Jun về Khoa học và Công nghệ AI, cùng nhiều chứng nhận quốc tế về phát triển phần mềm.

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, hiện nằm trong nhóm dẫn đầu về tổng tài sản, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận, với sự hiện diện nổi bật ở các phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Trong hơn ba thập kỷ qua, ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 152.000 tỷ đồng. VPBank tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nhằm mang đến cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tài chính nhanh chóng, thuận tiện.

Minh Ngọc