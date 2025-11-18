'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh ăn nửa cân thịt một ngày ở tuổi 75

Trung QuốcDiễn viên Lưu Hiểu Khanh tiết lộ bà ăn nửa cân thịt mỗi ngày kết hợp tập luyện nhiều môn thể thao để duy trì sự dẻo dai, trẻ trung.

Trong khi đa số người cao tuổi coi thịt như gánh nặng cho sức khỏe, Lưu Hiểu Khánh lại xem đó là "người bạn cũ". Tại tập mới nhất của chương trình "All the way to flowers 2" quay ở Nội Mông hồi giữa tháng 11, bà tiết lộ ăn nửa cân thịt mỗi ngày khi trò chuyện với một đồng niên tóc bạc.

Khi được hỏi làm sao có thể khỏe mạnh với khẩu phần như vậy, bà trả lời: "Ăn từng miếng một, ăn uống vui vẻ, có khẩu vị tốt và cơ thể sẽ tự nhiên khỏe".

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên không ngại khoe những món ăn như thịt kho tàu óng ánh, sườn hầm mềm nhừ hay gà hầm thơm phức, khiến người xem phải thèm thuồng. Trong cuộc phỏng vấn trước đó, bà thừa nhận "cảm thấy trống rỗng nếu bữa ăn thiếu thịt" và "không có thịt là không vui". Bà chưa bao giờ cố ý ăn kiêng mà "tôn trọng nhu cầu thực sự của cơ thể".

Tình yêu ẩm thực này bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ, khi bữa ăn có thịt đồng nghĩa với sự no đủ và hạnh phúc. Với Lưu Hiểu Khánh, đồ ăn không chỉ là năng lượng mà còn là "cuộc đối thoại với cuộc sống".

Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: Weibo/China Times

Tuy nhiên, thói quen này gây lo ngại bởi khoa học đã chứng minh việc tiêu thụ quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt thịt bò, lợn, và thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói có thể gây hại sức khỏe. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm 1 gây ung thư, còn thịt đỏ ở nhóm 2A, có khả năng gây ung thư. Nghiên cứu đăng trên The BMJ và International Journal of Epidemiology chỉ ra mối liên hệ giữa lượng tiêu thụ cao hai loại thịt này với nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và tiểu đường type 2.

Song Lưu Hiểu Khánh hiểu rõ tầm quan trọng của sự cân bằng. Bà thường xuyên tập chạy bộ, cầu lông, bóng bàn, bơi lội và yoga. "Vận động giúp tôi giữ sức sống, cũng khiến tôi vui vẻ", bà nói.

Người hâm mộ thường thấy nữ diễn viên chia sẻ video tập luyện trên mạng xã hội. Dù đã 75 tuổi, bà vẫn thực hiện những vũ đạo mượt mà với thân hình dẻo dai. Sự bền bỉ này không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giữ tinh thần luôn trẻ trung.

"Tuổi tác chỉ là con số, sự trẻ trung bên trong mới là bí quyết cho sức sống của tôi", bà khẳng định.

Lưu Hiểu Khánh là nghệ sĩ huyền thoại của làng nghệ thuật Trung Quốc, nổi tiếng với Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn... Khi ở đỉnh cao danh tiếng, năm 2002, bà bị điều tra vi phạm luật kinh doanh, trốn thuế, phải ngồi tù 442 ngày. Nhờ tài năng diễn xuất, sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh dần lấy lại vị trí diễn viên chính. Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn yêu thích diễn xuất và thường nhận các vai nhỏ để thỏa mãn đam mê. Bà còn tổ chức triển lãm thư pháp, xuất bản tự truyện, thi thoảng livestream như các ngôi sao trẻ để quảng bá tự truyện.

Bình Minh (Theo 163)