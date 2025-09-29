Vị thế Isuzu trên thị trường xe tải Việt Nam

Trong 30 năm có mặt tại Việt Nam, Isuzu bán khoảng 126.000 xe các loại, từ vận tải nội đô, liên tỉnh, logistics và công nghiệp nặng.

Isuzu chính thức có mặt tại Việt Nam năm 1995, nổi tiếng với các dòng xe dùng động cơ dầu điện tử. Từ năm 2008, hãng Nhật Bản tiên phong ứng dụng công nghệ Common Rail giúp động cơ giảm phát thải và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Dòng xe tải Isuzu QKR. Ảnh: Isuzu

Ở các thế hệ sau như Blue Power (Euro 4) hay Master Truck Green Power (Euro 5), Isuzu cho thấy khả năng thích ứng với tiêu chuẩn môi trường ngày càng cao, thông qua dải sản phẩm đa dạng. Hiện tại, hãng xe tải Isuzu Nhật Bản phân phối các phân khúc xe: tải nhẹ Q-Series, tải trung N-Series, tải nặng F-Series và các dòng chuyên dụng. Việc đa dạng hóa sản phẩm cho phép người dùng lựa chọn giải pháp phù hợp, từ vận chuyển hàng hóa nhỏ trong đô thị đến chở khối lượng lớn đường dài.

Đại diện nhà phân phối Thế giới xe tải cho biết, yếu tố giúp xe tải Isuzu được đánh giá cao đến từ việc cân đối chất lượng sản phẩm và khả năng đầu tư của doanh nghiệp. Theo đó, các mẫu tải nhẹ có giá từ khoảng 400 triệu đồng, tải trung 600-900 triệu đồng, dòng tải nặng giá bán trên 1 tỷ đồng...

"Với mức giá này, Isuzu nằm trong nhóm cạnh tranh trực tiếp với nhiều thương hiệu cùng phân khúc, nhưng có lợi thế về độ bền và khả năng tiết kiệm chi phí vận hành", đại diện Thế giới xe tải nói. "Điều này giúp khách hàng dễ dàng tính toán hiệu quả tài chính, cân đối giữa chi phí đầu tư ban đầu và lợi ích khai thác lâu dài".

Dòng xe tải Isuzu VM. Ảnh: Isuzu

Công nghệ xanh cũng là một trong những hướng phát triển của Isuzu tại Việt Nam, với dòng Master Truck Euro 5 Green Power ra mắt năm 2022. Dòng xe này đánh dấu bước tiến của hãng trong lộ trình giảm phát thải, đáp ứng theo lộ trình mà Chính phủ đề ra.

Trong hệ thống đại lý của Isuzu Việt Nam, Thế giới xe tải là một trong những nhà phân phối mang đến đa dạng giải pháp cho khách hàng. Doanh nghiệp này sở hữu xưởng đóng thùng, khả năng tùy chỉnh các loại thùng kín, thùng bạt, thùng lửng hoặc loại chuyên dụng. Điều này giúp các dòng xe Isuzu phù hợp nhu cầu của từng người dùng, doanh nghiệp, trong các lĩnh vực: hàng tiêu dùng nhanh, nông sản, vật liệu xây dựng đến vận tải liên tỉnh...

Thế giới xe tải cũng triển khai các gói hỗ trợ mua xe trả góp, bảo dưỡng định kỳ và phụ tùng chính hãng. "Các chính sách hậu mãi được công khai minh bạch sẽ giúp khách hàng yên tâm hơn trong quá trình khai thác xe. Việc có đơn vị phân phối đồng hành từ khâu mua xe đến vận hành thực tế sẽ tạo nên giá trị bền vững, giảm thiểu rủi ro tài chính cho doanh nghiệp", đại diện Thế giới xe tải cho biết.

Quang Anh