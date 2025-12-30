Vào tù vì cố đỡ đứa trẻ sắp ngã trong siêu thị Mỹ

Ông Patel bị bắt giam do người mẹ cáo buộc ông có ý đồ bắt cóc con trai trên xe đẩy, dù ông chỉ cố đỡ đứa trẻ sắp ngã.

Hồi tháng 3, ông Mahendra Patel, 57 tuổi, đến siêu thị Walmart ở hạt Cobb, tây bắc Atlanta, bang Georgia, Mỹ, tìm mua thuốc paracetamol. Khi đi dọc các kệ hàng, ông thấy Caroline Miller, 26 tuổi, đang chạy xe đẩy điện, trên đùi là con trai hai tuổi, đứa khác lớn hơn ngồi ở chỗ để chân của xe.

Ông Patel tiến lại gần, hỏi Miller lối đến kệ có thuốc paracetamol. Khi Miller chỉ hướng, chiếc xe đẩy của cô va vào kệ hàng. Nhận thấy đứa trẻ sắp ngã khỏi lòng mẹ, ông Patel với tay đỡ lấy, nhưng Miller tưởng rằng ông định giằng con trai cô khỏi lòng.

"Tôi đã thốt lên: 'Không, không. Ông làm gì vậy?'. Ông ta lôi thằng bé, tôi kéo cháu lại. Hai bên giằng co", Miller kể với CNN hồi tháng 3.

Ông Patel, một kỹ sư về hưu, nghĩ rằng đó chỉ là hiểu lầm, sau đó mua thuốc, trả tiền rồi rời siêu thị. Nhưng ba ngày sau, ông bị cảnh sát chặn xe trên cao tốc, còng tay với cáo buộc âm mưu bắt cóc, hành hung, gây thương tích nhẹ. "Cảnh sát nói có lệnh bắt tôi, và thế là xong, họ tống tôi vào tù", ông kể.

Ông Mahendra Patel đứng bên ngoài siêu thị ở bang Georgia, ngày 17/12. Ảnh: CNN

Trước khi bị bắt, ông Patel là nhà đầu tư bất động sản và là bố của hai người con. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của một tổ chức hỗ trợ trẻ em toàn cầu.

Thay vì chuẩn bị nghỉ hè cùng gia đình, ông đã phải ngồi tù 47 ngày mà không được bảo lãnh tại ngoại, phải trải qua các thủ tục pháp lý kéo dài, tình trạng thiếu dinh dưỡng và bị đe dọa khi sống giữa những nghi phạm bạo lực.

Trong vài ngày đầu ở khu tạm giam, ông Patel không có thuốc điều trị huyết áp cao. Trong thời gian ở tù, ông sụt ít nhất 7,7 kg vì chỉ ăn cơm với sữa, đậu và bơ do thiếu lựa chọn ăn chay. Vợ ông đi công tác xa, hai con gái trưởng thành sống ở bang khác. Mẹ ông đã cao tuổi và không biết tiếng Anh, không biết ông đang ở tù, nên ông không có người thân đến thăm.

Ông còn bị một số tù nhân khác dọa đánh trong phòng tắm, hay đòi tiền để được bảo kê trong tù, khiến tinh thần suy sụp. Ông phải dành cả ngày lẫn đêm để thiền, đọc văn bản tôn giáo, học Kinh Thánh.

Đầu tháng 5, sau gần hai tháng Patel ngồi tù, luật sư của ông là Ashleigh Merchant mới thu thập được đoạn video trích xuất camera an ninh tại Walmart. "Không hề xảy ra giằng co. Ông Patel và cô Miller chỉ tương tác với nhau trong tích tắc. Không hề có hành vi hành hung, tấn công, không có gì như thế cả", bà Merchant khẳng định.

Người đàn ông bị cáo buộc giật trẻ sơ sinh tại Walmart Video ghi lại sự việc ở Walmart dẫn đến vụ bắt ông Patel. Video: CNN

Trong đoạn video mờ, không có âm thanh được luật sư Merchant trình chiếu tại phiên điều trần bảo lãnh, chiếc xe đẩy điện của Miller va vào góc kệ hàng. Ông Patel thoáng ôm lấy và nhấc đứa trẻ lên, Miller vươn tay với lại. Ngay sau đó, ông Patel lùi lại vài bước, còn Miller chỉ tay về một hướng. Khoảng 6 phút sau, video cho thấy Patel trả tiền mua hàng và bước khỏi siêu thị.

Khi video được công bố, nhiều người đã chuyển từ soi xét Patel sang ủng hộ ông. Ngay tại tòa án hôm đó, ông được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 10.000 USD. Hơn 90.000 người đã ký đơn kiến nghị tuyên bố ông vô tội.

Ba tháng sau, cuộc chiến pháp lý của ông Patel chấm dứt khi công tố viên rút toàn bộ cáo buộc. "Nếu không có camera ở Walmart, đời tôi sẽ ra sao? Tội danh âm mưu bắt cóc có thể bị phạt ít nhất 25 năm tù, hoặc chung thân. Vợ con có thể không bao giờ được gặp lại tôi nữa", ông nói.

Sở Cảnh sát Acworth chưa bình luận về quyết định rút đơn của bên công tố. Cô Miller từ chối bình luận về thông tin này.

Hồi tháng 9, ông Patel đã quyết định khởi kiện, yêu cầu giới chức thành phố Acworth bồi thường 25 triệu USD với cáo buộc phỉ báng, vu khống, tắc trách, giam giữ trái phép, gây tổn hại tinh thần.

Thị trưởng Acworth Tommy Allegood và Hội đồng Thành phố đã xem xét thông báo khởi kiện và bỏ phiếu bác bỏ "mọi trách nhiệm pháp lý". Thị trưởng Allegood từ chối yêu cầu bình luận, do "khả năng phát sinh kiện tụng".

Luật sư Merchant cảnh báo về sự vội vàng trong điều tra của cảnh sát. "Hệ thống của chúng ta cần ý thức rõ rằng có những người vô tội bị cáo buộc oan mỗi ngày. Nếu cảnh sát không điều tra thấu đáo trước khi vội vàng kết luận, thẩm phán sẽ không chấp nhận cho tại ngoại trong khi chờ điều tra. Cùng với việc bên công tố không minh bạch khi cung cấp chứng cứ, những trường hợp này sẽ còn tiếp diễn", bà cảnh báo.

Đức Trung (Theo CNN, AP, Washington Post)