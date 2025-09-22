Trúng số nhờ làm theo gợi ý từ ChatGPT

MỹBà Carrie Edwards ở Virginia trúng 150.000 USD sau khi chọn dãy số theo gợi ý của ChatGPT, tuyên bố sẽ làm từ thiện toàn bộ tiền thưởng.

Carrie Edwards, sống ở Midlothian, bang Virginia, trúng 4 trên 5 số đầu tiên cùng số Powerball trong kỳ quay Xổ số Virginia hồi đầu tháng 9. Bà trúng 50.000 USD, nhưng do đã trả thêm 1 USD cho tùy chọn Power Play, giải thưởng đã tăng gấp ba lên 150.000 USD, NY Post ngày 20/9 đưa tin.

Bà Edwards cho biết mình không thường xuyên mua vé số và đã dùng ChatGPT trên điện thoại để gợi ý cách chọn số. "Này ChatGPT, bạn có số nào cho tôi không?", bà chia sẻ câu lệnh hỏi chatbot.

Hai ngày sau, khi đang ngồi họp, bà nhận được thông báo trúng thưởng trên điện thoại. Ban đầu, bà còn nghĩ đó là trò lừa.

Bà Edwards (phải) nhận giải thưởng ngày 16/9. Ảnh: NYP

Sau khi xác minh thông tin, biết mình trúng số, bà Edwards quyết định làm từ thiện toàn bộ số tiền 150.000 USD.

"Khi vận may bất ngờ đến, tôi biết chính xác mình cần làm gì, đó là cho đi tất cả, vì tôi đã gặp nhiều điều may và muốn cho mọi người thấy khi đó chúng ta có thể sẻ chia cho người khác thế nào", bà nói.

Bà quyết định quyên góp một phần số tiền cho Hiệp hội Thoái hóa Thùy trán - Thái dương (AFTD), nơi nghiên cứu căn bệnh khiến chồng bà qua đời năm 2024. Phần còn lại, bà gửi đến Shalom Farms, một trang trại canh tác sinh học chuyên cung cấp các giải pháp đảm bảo an ninh lương thực, và Hội Cứu trợ Hải quân - Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Đức Trung (Theo NY Post, ABC News)