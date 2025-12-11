Thầy giáo trẻ đạt 9.0 cả bốn kỹ năng IELTS

Nguyễn Thanh Lộc, sinh năm 1999, giáo viên tại IELTS Fighter, đạt điểm 9.0 IELTS, trong đó cả bốn kỹ năng đều đạt mức tuyệt đối.

Đây là lần thứ hai anh chinh phục mốc điểm cao nhất của kỳ thi, sau hành trình 8 năm bền bỉ theo đuổi. Trong suốt 8 năm, Thanh Lộc dự thi IELTS 9 lần, từng bước tăng từ 6.5 lên 9.0. Trên hành trình đó, anh nhiều lần "mắc kẹt" ở mức 7.0.

"Tôi thi lại nhiều lần nhưng vẫn chỉ đạt 7.0, có lúc rất nản, nhưng sau đó, tự nhủ không được bỏ cuộc. Nhờ đó, tôi có nhiều kinh nghiệm để giúp học trò tháo gỡ những vướng mắc khi ôn luyện", anh chia sẻ.

Nguyễn Thanh Lộc, sinh năm 1999, giáo viên tại IELTS Fighter. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ trải nghiệm cá nhân, Lộc nhận thấy kim chỉ nam khi học tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng là duy trì việc học mỗi ngày, tiếp xúc với ngôn ngữ thường xuyên, không học dồn ép hay luyện đề liên tục khi nền tảng chưa vững. Theo thầy giáo trẻ, đi sai hướng sẽ khiến người học mất nhiều thời gian, hiệu quả không như kỳ vọng.

Với kỹ năng Listening (Nghe), anh khuyến nghị người học nên nghe đi nghe lại bài nhiều lần, kết hợp chép chính tả và luyện shadowing (nhại theo) để cải thiện phát âm, ngữ điệu. Bên cạnh đó, việc nghe tiếng Anh thụ động hằng ngày qua podcast, chương trình thời sự hay bài hát cũng giúp hình thành thói quen tiếp xúc với ngôn ngữ.

Ở kỹ năng Reading (Đọc), Lộc khuyên người học nên bắt đầu từ những bài đọc đơn giản, tập trung xây dựng vốn từ và khả năng nắm ý. Việc đọc không chỉ để tìm đáp án, mà cần hiểu được ý tưởng và thông điệp mà bài đọc truyền tải.

Khi luyện Speaking (Nói), anh thường khuyến khích học viên ưu tiên sự trôi chảy, mạch lạc, sử dụng từ vựng phù hợp với bối cảnh thay vì cố gắng "nhồi nhét" từ khó. Việc ghi âm và nghe lại bài nói của bản thân cũng là cách hiệu quả để phát hiện, sửa lỗi.

Đối với Writing (Viết), Lộc quan niệm "good writers are good readers" (người viết giỏi là người đọc tốt). Việc đọc nhiều giúp người học tiếp cận đa dạng quan điểm, từ đó, chọn lọc ý tưởng và hình thành lập luận riêng. Sau khi nắm cấu trúc bài thi, người học cần học cách lên ý, viết có chiều sâu, tập trung vào một số luận điểm chính thay vì dàn trải.

Thanh Lộc và học viên tại IELTS Fighter. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo thầy giáo trẻ, luyện đề chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với việc rà soát lỗi, phân tích sai sót và hiểu kỹ nội dung bài đọc, nghe. "Nếu chỉ luyện đề nhiều để đo trình độ mà không lấp khoảng trống kiến thức, kỹ năng, người học rất khó tiến bộ", anh nói.

Thanh Lộc từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh khi còn học phổ thông. Anh bắt đầu làm quen với IELTS từ lớp 11 và đạt 6.5 ở lần thi đầu tiên. Sau đó, anh theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM.

Tốt nghiệp đại học, dù có nền tảng ngoại ngữ và từng dạy kèm nhóm nhỏ, Lộc vẫn thử sức ở những lĩnh vực khác, thay vì lập tức theo nghề giáo. Anh từng ứng tuyển vào vị trí tiếp viên hàng không nhưng dừng lại ở vòng cuối vì tự nhận thấy bản thân chưa thực sự phù hợp. Sự động viên của bạn bè giúp anh quyết định đến với con đường giảng dạy.

Anh đặt mục tiêu đạt 8.0 IELTS để đủ điều kiện ứng tuyển giáo viên tại trung tâm tiếng Anh. Sau khi hoàn thành mục tiêu, Lộc bắt đầu công việc giảng dạy tại IELTS Fighter và gắn bó đến nay. Hiện, anh đảm nhiệm vị trí Head teacher, phụ trách quản lý chất lượng, đào tạo giáo viên song song với giảng dạy.

Trong quá trình đứng lớp, thầy giáo trẻ luôn đặt người học làm trung tâm, khuyến khích học viên bày tỏ ý kiến, tăng cường tương tác, hạn chế lối dạy một chiều. Đây cũng là định hướng chung trong đào tạo giáo viên của hệ thống.

Anh thường xuyên tham gia các buổi giảng dạy mẫu được tổ chức định kỳ để đảm bảo sự đồng bộ về chất lượng. Tất cả giáo viên tại IELTS Fighter đều ứng dụng phương pháp đào tạo RIPL khi đứng lớp, tập trung vào chắt lọc kiến thức, truyền cảm hứng, thực hành ngôn ngữ và tính logic.

Thầy Nguyễn Thanh Lộc cùng chị Nguyễn Thị Hoa - nhà sáng lập IELTS Fighter (ngoài cùng bên trái) và các học viên đạt thành tích tốt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh đó, thầy giáo trẻ liên tục trau dồi chuyên môn qua các hội thảo của cộng đồng giáo viên IELTS tại TP HCM và dự giờ lớp học của đồng nghiệp. Nhờ sự tận tâm và tinh thần học hỏi, anh được vinh danh là giáo viên có nhiều học viên đạt điểm cao nhất khu vực miền Nam trong năm 2024-2025.

Năm nay, với sự đồng hành và dẫn dắt của chị Nguyễn Thị Hoa - nhà sáng lập, Giám đốc đào tạo IELTS Fighter, Thanh Lộc hoàn thành biên soạn cuốn sách IELTS Speaking Forecast. Cuốn sách hướng dẫn phát triển ý tưởng và chia sẻ kinh nghiệm làm phần thi Speaking, dành riêng cho học viên IELTS Fighter từ người mới bắt đầu tới người đã có nền tảng vững vàng.

Thời gian tới, anh dự định hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiếp tục giảng dạy và viết sách với mong muốn chia sẻ thêm nhiều giá trị cho người học.

Nhật Lệ