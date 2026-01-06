Thả rông chó mèo nơi công cộng có thể bị phạt một triệu đồng

Chính phủ quy định mức phạt từ 500.000 đến một triệu đồng nếu thả rông vật nuôi hoặc để vật nuôi, cây trồng xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi.

Theo Nghị định 282/2025 hiệu lực từ ngày 15/12/2025, Chính phủ quy định chi tiết mức xử phạt hành chính đối với nhiều hành vi xâm phạm trật tự công cộng.

Theo đó, người dân có thể bị cảnh cáo, phạt tiền từ 500.000 đến một triệu nếu thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng; để vật nuôi, cây trồng xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị.

Mức phạt hành chính này so với quy định trước đây, từ 300 đến 500 nghìn, đã tăng gấp đôi.

Hành vi để động vật nuôi gây thương tích hoặc gây thiệt hại tài sản cho người khác chịu mức phạt tối đa 3 triệu đồng, theo quy định mới.

Người dân dắt chó đi dạo nhưng không rọ mõm tại Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Theo số liệu từ năm 2024, Hà Nội và TP HCM là những địa phương có số lượng chó mèo là vật nuôi lớn nhất cả nước với 200.000 đến 400.000 con tại tất cả phường xã. Cơ quan chức năng của TP HCM cho biết việc lập các tổ bắt chó, mèo thả rông ở phường gặp khó khăn về nhân sự, nơi nuôi nhốt, chăm sóc. Việc xử phạt chó thả rông, phóng uế cũng gặp tranh cãi với chủ nuôi.

Việc xử lý chủ yếu dựa trên bằng chứng do người dân chụp ảnh, quay video chó phóng uế phản ảnh đến phường, tuy nhiên nhiều chủ chó mèo đều chối khi bị xử phạt. Địa phương muốn ra một quyết định xử phạt hành chính phải có bằng chứng chặt chẽ, thuyết phục, nên việc xử phạt gặp nhiều khó khăn.

Việc các nhà dân lấn chiếm vỉa hè, lối đi bằng cách đặt các đồ dùng, chậu cây cũng rất dễ bắt gặp tại các đô thị.

Cũng tại Nghị định này, Chính phủ quy định mức xử phạt việc xâm phạm yên tĩnh chung, trong đó có cảnh cáo, hoặc phạt tiền đến một triệu nếu gây mất trật tự tại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học; bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định.

Người dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép có thể bị phạt một đến hai triệu đồng. Đồng thời, người đó bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Sơn Hà