Quán nhậu Tokyo gây tranh cãi vì từ chối khách trên 40 tuổi

Quán Tori Yaro Dogenzaka đặt biển thông báo chỉ nhận khách dưới 40 tuổi vì cho rằng độ tuổi này phù hợp với không khí sôi động hơn những người "già hơn".

Quán Tori Yaro Dogenzak, nằm tại quận Shibuya, Tokyo, Nhật Bản gây tranh cãi khi ra thông báo từ chối nhận khách lớn tuổi. Vào đầu năm, quán dựng tấm biển trước cửa với nội dung: "Chỉ nhận khách 20-39 tuổi. Đây là izakaya (quán nhậu bình dân kiểu Nhật) dành cho thế hệ trẻ, những người dưới 40".

Tori Yaro Dogenzak thuộc chuỗi nhà hàng izakaya ở Nhật, nhưng duy nhất chi nhánh ở Shibuya công khai nêu rõ chính sách về độ tuổi. Nhân viên đứng cửa nhận nhiệm vụ kiểm tra khách có độ tuổi ''phù hợp" hay không và họ có cảm thấy thoải mái với không khí tại quán hay không.

Quán nhậu Tokyo hạn chế tiếp khách trên 40 tuổi vì 'hay phàn nàn' Bên trong quán nhậu Tori Yaro Dogenzak. Video: YouTube/ANN News CH

Giải thích về nội dung trên tấm biển, quán khẳng định mục tiêu của họ nhằm tạo ra sự tương thích giữa sở thích của thực khách và không khí náo nhiệt của quán. Không khí sôi động phù hợp với người trẻ nhiều hơn người lớn tuổi. Dù vậy, trong phần nội quy, quán vẫn tiếp khách lớn tuổi nếu đi theo nhóm và trong nhóm có một người dưới 39 tuổi.

Quy định này được miễn đối với bạn bè, người thân của nhân viên cũng như đối tác kinh doanh của nhà hàng. Khách trên 40 tuổi vẫn có thể được vào quán nếu họ muốn.

Chuỗi quán izakaya nổi tiếng với mức giá phải chăng, thiết kế đơn giản, không khí sôi động. "Về cơ bản, tệp khách hàng của chúng tôi là người trẻ", Toshihiro Nagano, đại diện truyền thông của quán, chia sẻ.

Với khách lớn tuổi, họ thường phàn nàn quán quá ồn ào hoặc những vấn đề tương tự. Do đó, quán quyết định giới hạn đối tượng vào quán để mọi người đều hài lòng khi ra về.

Các quán izakaya ở Nhật luôn kín khách ghé thăm mỗi tối. Ảnh: Euro News

Quyết định bị nhiều người gán mác "phân biệt đối xử". Nhiều bình luận cho rằng quán phân biệt tuổi tác, thể chất lẫn tinh thần thực khách. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng giới hạn độ tuổi cũng "không ảnh hưởng gì", vì quán phục vụ giới trẻ, người lớn tuổi hơn ghé thăm sẽ cảm thấy không phù hợp.

Tori Yaro Dogenzak không phải quán đầu tiên giới hạn người nhiều tuổi. Tại Hongdae, khu vực tập trung nhiều sinh viên đại học ở Seoul, các quán bar, câu lạc bộ có sàn nhảy cũng áp dụng giới hạn độ tuổi tối đa (không chính thức) với khách trên 30, một số nơi còn hạ xuống ngưỡng 28 hoặc 25 tuổi. Một số địa điểm tại Itaewon và Gangnam cũng từ chối phục vụ khách lớn tuổi.

Theo Korea Times, nhiều cơ sở thể thao và quán cà phê tại Hàn Quốc đã thiết lập các "khu vực không dành cho người nhiều tuổi", với lý do khách lớn tuổi không phù hợp với bầu không khí của các địa điểm này. Tuy nhiên, các quy định như vậy thường nhắm tới nhóm khách trên 70 tuổi.

Anh Minh (Theo Euro News)