Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh

Ông Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh gần 4 tháng để phục vụ quá trình điều tra vụ án do Công an tỉnh Thanh Hoá đang thụ lý.

Biện pháp ngăn chặn này được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá áp dụng với ông Hưng đến ngày 6/1/2026.

Nhà chức trách chưa công bố sai phạm và cáo buộc cụ thể với ông Hưng.

Ông Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Đỗ Trọng Hưng, 54 tuổi, quê huyện Quảng Xương cũ, từng công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương, sau đó làm cán bộ Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Từ 2005 đến 2015, ông Hưng kinh qua các vị trí Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nông Cống, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2016, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 10/2020.

Tháng 9/2024, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương.

Người tiền nhiệm của ông Hưng ở vị trí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa là ông Trịnh Văn Chiến cũng vướng lao lý sau khi nghỉ hưu, do sai phạm liên quan dự án Hạc Thành Tower.

Ngày 18/1/2025, ông Chiến bị TAND tỉnh Thanh Hóa phạt 30 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Lê Hoàng