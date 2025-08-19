Nở rộ những không gian 'xa lánh đàn ông'

Trung QuốcTrong căn bếp hướng ra sườn núi tỉnh Chiết Giang, Chen Yani cùng bốn cô gái làm bánh bao hấp và trò chuyện.

"Ở nơi chỉ có phụ nữ khiến tôi dễ trò chuyện và cảm thấy thoải mái hơn", Zhang Wenjing, 43 tuổi, nói. "Không phải mặc áo ngực đã là một dạng tự do rồi".

Cô là một trong nhiều phụ nữ tìm đến các không gian chỉ dành cho nữ như quán bar, phòng gym, nhà trọ và trung tâm làm việc chung - xu hướng đang nở rộ ở Trung Quốc.

Báo cáo năm 2024 của Hiệp hội Thể thao và Thể hình Trung Quốc cho biết hiện có hơn 1.200 phòng gym chỉ dành cho nữ tăng 35% so với 2022. Tại các thành phố du lịch như Thành Đô và Dali, số lượng quán bar và homestay chỉ dành cho nữ ngày càng nhiều, đáp ứng nhu cầu về an toàn và thoải mái khi ra ngoài.

Chen Yani (áo trắng) cùng bạn bè nấu ăn trong căn bếp ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: France24

Chen Yani, 28 tuổi, đã sáng lập Keke's Imaginative Space, nơi nghỉ dưỡng chỉ dành cho phụ nữ, sau nhiều lần bị quấy rối tại nơi làm việc. Cô bắt đầu dự án bằng cách cải tạo một ngôi nhà ở Lâm An, ngoại ô Hàng Châu, cách Thượng Hải khoảng 200 km. Khách hàng của Chen phải trả 4 USD một đêm, từ đêm thứ tư giá tăng lên 11 USD.

Chen tổ chức kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán với hàng chục người tham gia khi nhận thấy nhiều người muốn thay đổi không khí, hoặc tránh những câu hỏi áp lực từ người thân về kết hôn và sinh con. Cô cho rằng trong gia đình, phụ nữ thường phải chăm sóc ông bà, con cái và việc nhà, chưa kể trách nhiệm công việc. "Họ cần một nơi chỉ để là chính mình", Chen nói.

Yuan Xiaoqian, 29 tuổi, cho biết sự độc lập kinh tế cùng cơ hội giáo dục giúp phụ nữ có nhiều lựa chọn hơn và tập trung vào bản thân hơn. Họ cần những cộng đồng "tạm tránh" đàn ông.

Ở làng Xiuxi, tỉnh Chiết Giang, Yang Yun mở Her Space để làm nơi chữa lành tinh thần cho phụ nữ. Nội thất mộc mạc và những bức thư pháp trên tường mang cảm giác như họ đang ở khách sạn. Không gian chỉ dành riêng cho nữ giới khi họ bị mất việc, mất bố mẹ, cãi nhau với chồng hoặc kiệt sức vì cuộc sống thành phố.

"Tôi hy vọng họ tìm thấy cảm giác ấm áp", cô nói. Hiện, 120 phụ nữ đã trả 580 USD để tham gia câu lạc bộ. Yang nhấn mạnh, dù họ có đến thường xuyên hay không, nơi này tồn tại và mang lại sức mạnh tinh thần.

Một số nhà nghiên cứu xã hội cho rằng xu hướng này không nên được khuyến khích. Những không gian chỉ dành cho phụ nữ thực tế không có nhiều tác dụng trong việc "chữa lành" mà thúc đẩy sự đối kháng giữa nam và nữ.

Tuy nhiên, Chen Yani phủ nhận và khẳng định phụ nữ có quyền có không gian riêng, đồng thời nhấn mạnh họ dễ hiểu nhau và thể hiện sự đồng cảm hơn. Dù chưa có lãi, cô cho rằng miễn là còn nhu cầu, nơi này sẽ tiếp tục tồn tại.

Lilith Jiang, người sáng lập không gian văn hóa chỉ dành cho phụ nữ ở Bắc Kinh, cho rằng các cơ sở hướng đến cộng đồng lấp đầy một khoảng trống. "Đàn ông có nhiều cơ hội giao lưu khi uống rượu hoặc tập thể dục còn phụ nữ thì không", cô nói.

Về lâu dài, các không gian sinh hoạt chung chỉ dành cho nữ có thể là lựa chọn thay thế cho những phụ nữ độc thân lo lắng về việc già đi một mình.

Ngọc Ngân (Theo France 24)