Những xe vi phạm bị camera AI phát hiện ngày 5-6/1

Hà NộiMột ôtô con đi sai làn tại đường Lê Văn Lương, 7 trường hợp không thắt dây đai an toàn, 23 xe máy không đội mũ trong ngày 5-6/1.

Hệ thống camera AI tại đường Lê Văn Lương, Hà Nội phát hiện một ôtô con đi sai làn đường lúc 10h38 ngày 5/1. Ôtô đi sai làn đường mang biển số 89A 847.13, theo Cục CSGT.

Theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, lỗi đi sai làn đường bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX. Nếu gây tai nạn, phạt tiền 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Ôtô con đi sai làn đường trên đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Camera AI thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi) tự động phát hiện 23 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, 17 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ, từ 12h00 ngày 5/1 đến 12h00 ngày 6/1

Xử phạt vi phạm giao thông đường bộ, xe máy vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu) bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm. Lỗi không đội mũ bảo hiểm, mức phạt tiền 400.000-600.000 đồng cho mỗi người vi phạm (người lái và người ngồi sau bị phạt riêng), theo Nghị định 168/2024.

Camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 8.572 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 87,5 km/h. Đồng thời phát hiện 7 trường hợp người điều khiển ôtô không thắt dây đai an toàn, một trường hợp vi phạm về tốc độ. Các trường hợp vi phạm trên đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Người điều khiển ôtô không thắt dây an toàn bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng, theo Nghị định 168/2024. Dưới đây là 7 xe bị phát hiện vi phạm:

Stt Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số 1 6/1/26 6:32 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 24H03786 2 6/1/26 4:48 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 88C28385 3 5/1/26 22:56 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 78C04587 4 5/1/26 20:33 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 36N2168 5 5/1/26 20:05 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 29F02576 6 5/1/26 17:19 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 98C25648 7 5/1/26 16:05 Không thắt dây đai an toàn Những loại khác 98C24436

Minh Vũ