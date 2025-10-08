Những quán cà phê Hà Nội liên tiếp bị bão 'hành'

Nguyễn Hiếu mới khai trương quán cà phê một tháng đã gặp ba cơn bão, còn vợ chồng Thanh Hoài đành an ủi "nước vào là lộc" khi nhìn quán ngập tới nửa mét.

"Khi mở quán cà phê đầu tiên, tôi từng nói đùa tên quán Lạc Êm nghĩa là lạc trôi vào chốn êm đềm. Ai ngờ đến khi mở cơ sở thứ hai, quán lạc trôi vì bão thật", Hiếu Nguyễn, đồng sáng lập quán cà phê Lạc Êm cho biết.

Khi cơ sở thứ hai nằm ở Thái Hà khai trương vào tháng 8, quán liên tiếp gặp ba cơn bão trong một tháng: Ragasa 26/8, Bualoi 30/9 và Matmo 7/10.

Quán Lạc Êm ngập nước khi bão Matmo đổ bộ Hà Nội. Ảnh: NVCC

Trải qua ba trận bão gây mưa lớn, ngập sâu, quán bị tổn thất nặng nề. Nước tràn vào nhà dâng cao từ 60-90 cm khiến trang thiết bị, bàn ghế, tường hư hỏng, ẩm mốc. Mỗi lần như vậy quán phải đóng cửa 4-5 ngày tổng vệ sinh mới mở lại.

Thanh Hoài, chủ một quán cà phê tại phường Hà Đông, khi gặp bão liên tiếp từ lúc khai trương, cô còn nói đùa với chồng "hay là đổi tên quán thành Bão". Hoài cho biết năm 2024, quán mở cửa đón khách được 15 ngày thì gặp siêu bão Yagi đổ bộ. Sau hơn một năm mở quán, Hoài đã không nhớ nổi bao nhiêu lần quán phải đóng cửa, dọn bùn đất, hút nước ngập bên trong vì bão.

"Chi phí sửa chữa quán cao, cộng thêm phí vận hành và trả lương nhân công, nhiều khi tôi nản muốn đóng cửa", Thanh Hoài cho biết. Tuy nhiên, cô may mắn được chồng ủng hộ, thậm chí "rót" thêm vốn hỗ trợ, nên quán vẫn được duy trì hoạt động.

Những quán cà phê bị 'bão hành' ở Hà Nội Quán Lạc Êm ở Thái Hà bị ngập do bão Matmo. Video: NVCC

Chung nỗi buồn bị bão "hành" như Hiếu và vợ chồng Thanh Hoài là Tố Linh, chủ quán cà phê V101 Coffee Space nằm ở khu đô thị Geleximco An Khánh, Tây Mỗ. Quán có diện tích hơn 100 m2, phục vụ tối đa 50 khách cùng lúc, khai trương ngày 11/7. Tính từ lúc mở cửa, quán của Linh đã phải đối mặt với 4 trận bão.

Ngày 7/10, bão Matmo đổ bộ, mưa kéo dài cả ngày khiến khu vực xung quanh quán ngập sâu hơn nửa mét, giao thông tê liệt hàng giờ. Nước tràn vào trong quán, ngập chân bàn ghế, nội thất bị hư hại.

Quán cà phê của Tố Linh ngập do bão Matmo. Ảnh: NVCC

"Ngập lụt không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn áp lực tinh thần lớn với tôi khi mới mở quán", Tố Linh cho biết.

Sau mỗi lần ngập, Linh và các nhân viên trong quán mất 1-2 ngày để hút bùn, khử trùng sàn nhà, xử lý ẩm mốc nội thất và sửa lại hệ thống điện trước. Chủ quán cho biết chi phí này "không hề nhỏ".

Nói về sự cố của quán, Hiếu cho biết "vừa cười vừa mếu" vì tự nhiên nhận được sự hỏi han, quan tâm liên tục của khách hàng, bạn bè. Sau nhiều lần kinh qua bão, trước khi bão Matmo đổ bộ, Hiếu chủ động cùng nhân viên dùng ván gỗ chặn nước, kê cao đồ đạc, ngắt điện nên đỡ công dọn dẹp hơn hai lần trước. "Tôi dự định dùng keo bịt lỗ nước dưới sàn, chân tường để ngăn nước tràn vào", Hiếu nói về dự định tránh bão những lần sau.

Tố Linh cũng xây dựng hẳn một "kịch bản" ứng phó như lắp đặt các thanh chắn nước di động ở cửa chính để ngăn nước tràn vào, kê cao đồ dùng và di dời các thiết bị điện tử. Nội thất gỗ cũng được chuyển khỏi khu vực dễ ngập. Quán dự định lắp đặt thêm máy bơm chìm công suất nhỏ để xử lý nước tích tụ.

Các chủ quán cho biết đối mặt với thiên tai liên tiếp cũng giúp họ trở nên ''kiên cường hơn". "Chúng tôi không cho phép mình đầu hàng", Linh nói và tin rằng, chỉ cần kinh doanh có tâm, cung cấp đồ ăn - uống chất lượng, quán sẽ đông khách và sớm bù được thiệt hại do bão lũ gây ra.

"Chồng tôi bảo quán ngập là nước chảy chỗ trũng, nước vào là lộc, theo phong thủy sau sẽ giàu lắm. Tôi cũng đang ngồi đợi mình sẽ giàu đây", Thanh Hoài cười nói.

Phương Anh