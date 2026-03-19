MB tăng lãi suất tiết kiệm, cho phép rút trước hạn vẫn hưởng lãi

MB điều chỉnh lãi suất tiền gửi cao nhất lên 8,4%, cho kỳ hạn từ 6 tháng, đồng thời ra mắt tính năng cho phép khách hàng rút vốn trước hạn nhưng vẫn được hưởng phần lãi tương ứng.

Trong nhiều năm, người gửi tiết kiệm thường phải chấp nhận một quy tắc quen thuộc: nếu rút tiền trước hạn, toàn bộ lãi suất tích lũy sẽ bị hủy và khoản tiền chỉ được tính theo mức lãi không kỳ hạn thấp nhất. Điều này tạo nên một "điểm nghẽn" lớn, khiến khách hàng luôn phải đắn đo giữa việc gửi dài hạn để có lãi cao hay gửi ngắn hạn để giữ tính linh hoạt.

Để giải quyết bài toán này, MB cho ra mắt chương trình "Siêu Tiết Kiệm", cho phép bảo toàn trọn vẹn lãi suất ngay cả khi rút vốn trước thời hạn tất toán. Cơ chế này được triển khai thông qua tính năng chuyển nhượng sổ tiết kiệm TransferD trên App MBBank. Nhờ đó, khách hàng có thể chuyển nhượng sổ tiết kiệm trực tuyến để thu hồi vốn và nhận lại phần lãi đã tích lũy, thay vì phải tất toán trước hạn với mức lãi suất không kỳ hạn như trước đây.

MB tăng lãi suất gửi tiết kiệm lên 8,4%. Ảnh: MB

Bên cạnh khả năng rút vốn linh hoạt, chương trình còn tạo sức hút bởi lãi suất cạnh tranh tới 8,4%, có thể mở sổ tiết kiệm trực tuyến trên App MBBank trong mục "Tiền gửi". Toàn bộ quá trình gửi và quản lý tiền gửi có thể thực hiện trực tuyến 24/7 trên ứng dụng hoặc tại chi nhánh, giúp khách hàng chủ động theo dõi và điều chỉnh khoản tiết kiệm mà không phụ thuộc vào giờ giao dịch.

Theo đại diện ngân hàng, cơ chế này giúp sổ tiết kiệm trở nên linh hoạt hơn trong quản lý dòng tiền, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Với các hộ kinh doanh hoặc tiểu thương, khoản tiền gửi vẫn có thể rút ra khi cần vốn nhập hàng hoặc xoay vòng kinh doanh. Người gửi tiết kiệm cá nhân, bao gồm phụ nữ nội trợ hoặc người cao tuổi, có thể chủ động sử dụng khoản tích lũy cho các nhu cầu phát sinh. Trong khi đó, với nhà đầu tư, tiền gửi có thể đóng vai trò như một tài sản thanh khoản cao, dễ dàng điều chuyển khi xuất hiện cơ hội đầu tư.

Trong bối cảnh nhu cầu quản lý dòng tiền ngày càng linh hoạt, nhiều ngân hàng đang tìm cách kết hợp giữa lãi suất tiền gửi và tính thanh khoản của sản phẩm. Việc thiết kế lại sản phẩm tiền gửi được xem là bước đi chủ động của MB nhằm mở rộng các giải pháp tiết kiệm theo hướng linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu quản lý tài chính cá nhân hiện nay.

Minh Ngọc