Maria Ozawa chia tay tài tử Philippines

Maria Ozawa - cựu diễn viên phim người lớn Nhật Bản - chia tay tài tử Philippines Jose Sarasola sau gần 5 năm hẹn hò.

Jose Sarasola xác nhận sự việc trong bài phỏng vấn độc quyền với tờ Philippine Entertainment Portal hôm 13/1.Tài tử kiêm đầu bếp cho biết cả hai đưa ra quyết định tháng 12/2021 vì không thể duy trì tình cảm khi yêu xa. Anh nói: "Thành thật mà nói mọi chuyện rất khó khăn. Chúng tôi không bao giờ hy vọng điều này xảy ra. Cả hai đã rất cố gắng. Chúng tôi đều thống nhất rằng lúc này, mỗi người đi theo con đường riêng của mình là tốt nhất".

Theo Jose, Maria Ozawa rời Philippines về Nhật Bản hồi đầu năm 2020 và dự định trở lại sau ba tháng. Covid-19 phá vỡ kế hoạch của cô vì lệnh hạn chế di chuyển giữa các nước. Ban đầu cả hai gọi điện, nhắn tin hàng ngày. Tuy nhiên, cặp tình nhân nảy sinh nhiều vấn đề vì xa cách. Họ giữ quan hệ bạn bè sau chia tay.

Maria hiện bận rộn với công việc kinh doanh tại Tokyo, Nhật Bản và phát triển kênh YouTube. Trước đó, cô định cư ở Manila, Philippines từ năm 2015, sau khi làm khách mời một chương trình radio của nước này. Jose cũng có những dự án riêng và đang tham gia show nấu ăn Eat Well, Live Well, Stay Well của Iya Villania.

Đôi tình nhân tại một nhà hàng ở Manila. Ảnh: Instagram mariaozawa

Maria Ozawa và Jose Sarasola công khai tình cảm từ năm 2017 sau hơn một năm tìm hiểu. Hai người lần đầu gặp nhau tại một quán bar ở Philippines. Sarasola biết Ozawa nên đề nghị chụp ảnh chung, từ đó phát triển mối quan hệ.

Jose Sarasola, 36 tuổi, là diễn viên, đầu bếp, chủ quán bar, nhà hàng tại Manila. Trên Lifestyle, Maria Ozawa cho biết cả hai có nhiều sở thích chung như du lịch, xem phim, bóng đá... Cô nhận xét Jose đẹp trai, dễ thương, không bận tâm đến quá khứ đóng phim người lớn của bạn gái. Anh từng bảo vệ cô trước những bình luận ác ý. Trên trang cá nhân, họ thường chia sẻ ảnh du lịch, đi chơi, ăn uống cùng nhau.

Maria Ozawa, 36 tuổi, từng là người mẫu trước khi đến với dòng phim người lớn. Từ năm 2009, cô không nhận lời đóng phim thể loại này. Diễn viên từng chia sẻ cô muốn thay đổi cuộc sống và tìm con đường mới bằng công việc đóng phim chính thống.

Maria Ozawa trình diễn bikini tại sự kiện của tạp chí FHM Philippines Maria Ozawa trình diễn tại sự kiện của tạp chí FHM Philippines. Video: FHM

Hiểu Nhân