Lính Mỹ tiêu thụ hàng triệu lít cà phê trong chiến dịch Iran

Tướng hàng đầu Mỹ tiết lộ các binh sĩ đã uống khoảng 3,6 triệu lít cafe, hai triệu lon nước tăng lực trong 6 tuần xung đột với Iran.

"Chúng tôi đã tiêu thụ hơn 6 triệu bữa ăn và theo ước tính của tôi là khoảng 3,6 triệu lít cà phê, hai triệu lon nước tăng lực. Tuy nhiên, tôi không nói đây là vấn đề", Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết hôm 8/4 trong cuộc họp báo cập nhật về chiến dịch tấn công Iran.

Theo đài CBS, số lượng trên tương đương với 7,6 triệu cốc cà phê.

Quân nhân Mỹ uống cà phê trên tàu sân bay USS John C. Stennis tại bang Virginia năm 2021. Ảnh: US Navy

Trong nghiên cứu được tiến hành vào năm 2019 dựa trên hơn 26.000 phản hồi từ quân nhân Mỹ tại ngũ, 87% người được hỏi cho biết đang sử dụng ít nhất một sản phẩm chứa caffeine mỗi tuần. Nghiên cứu cho thấy cà phê là đồ uống chứa caffeine phổ biến nhất với quân đội Mỹ, khi có 68% người tham gia khảo sát sử dụng sản phẩm này. Nước tăng lực là lựa chọn của 29% quân nhân.

Các binh sĩ làm nhiệm vụ chiến đấu là những người có xu hướng sử dụng sản phẩm chứa caffeine nhiều hơn, đặc biệt là cà phê và nước tăng lực. Trong khi đó, quân nhân làm nhiệm vụ hỗ trợ là nhóm dùng nhiều trà và kẹo cao su nhất.

Cũng trong cuộc họp báo hôm 8/4, tướng Caine cho biết quân đội Mỹ đã tập kích hơn 13.000 mục tiêu tại Iran, trong đó khoảng 4.000 mục tiêu "xuất hiện bất ngờ trên chiến trường".

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ước tính 80% hệ thống phòng không Iran đã bị phá hủy, tương đương hơn 1.500 mục tiêu. Lực lượng Mỹ cũng đã tập kích hơn 700 mục tiêu liên quan thủy lôi và phá hủy hơn 95% số lượng thủy lôi mà Iran có.

Sau hơn 6 tuần giao tranh, Mỹ và Iran sáng 8/4 đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần. Cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng trong xung đột.

Phạm Giang (Theo CBS, Stars and Stripes, Business Insider)