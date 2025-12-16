Kỹ sư Trung Quốc bị sa thải vì đi vệ sinh nhiều giờ

Lý, kỹ sư ở tỉnh Giang Tô, bị sa thải vì nhiều lần đi vệ sinh quá một tiếng, lần dài nhất là 4 tiếng lúc đi làm.

Người đàn ông họ Lý, kỹ sư làm việc cho một công ty công nghệ ở Tô Châu từ năm 2010, hồi tháng 1 kiện công ty vi phạm luật lao động khi sa thải ông và yêu cầu bồi thường 45.000 USD, SCMP ngày 16/12 đưa tin.

Ông cho biết bản thân phải đi vệ sinh nhiều lần vì bị trĩ. Đơn kiện đi kèm bằng chứng là thuốc điều trị trĩ mà vợ mua hồi tháng 5 và tháng 6/2024 cùng hồ sơ nhập viện phẫu thuật hồi tháng 1.

Khách tham quan Triển lãm Đổi mới Cách mạng Nhà vệ sinh Trung Quốc năm 2018 ở Thượng Hải ngày 18/11/2018. Ảnh: Xinhua

Sự việc gây chú ý trong những ngày gần đây khi Liên đoàn Lao động Thượng Hải đăng tải thông tin về trường hợp này. Tòa án Tô Châu ban đầu bác đơn kiện của Lý vì "số lần đi vệ sinh vượt quá nhu cầu sinh lý", khi công ty trình bằng chứng video cho thấy Lý nhiều lần đi vệ sinh quá một tiếng trong giờ làm việc với lần lâu nhất kéo dài 4 tiếng, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2024.

Lý không thông báo cho công ty về bệnh tình của mình trong thời gian này. Công việc của Lý đòi hỏi luôn phải túc trực ở vị trí làm việc. Sau khi nhận thấy Lý vắng mặt và liên lạc nhiều lần qua ứng dụng trò chuyện nhưng không nhận được phản hồi, công ty đã xin phép công đoàn sa thải Lý.

Lý vào làm từ tháng 10/2010 và ký hợp đồng lao động không thời hạn năm 2014. Hợp đồng nêu rõ người lao động tự ý rời bỏ vị trí trong thời gian nhất định mà không được phép sẽ bị coi là vắng mặt. Tổng số thời gian vắng mặt quá ba ngày làm việc trong 180 ngày sẽ kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

Lý kháng cáo và sau hai phiên xét xử, tòa án đã lựa chọn biện pháp hòa giải giữa hai bên, đề nghị Lý rút đơn kiện còn công ty đền bù cho ông này khoản trợ cấp 4.200 USD vì tính đến đóng góp của Lý cho công ty cũng như hoàn cảnh khó khăn của ông này sau khi thất nghiệp.

Đây không phải lần đầu một công ty Trung Quốc vướng vào rắc rối pháp lý vì sa thải người lao động do đi vệ sinh. Năm 2023, một người đàn ông ở Giang Tô bị sa thải vì thường xuyên đi vệ sinh và lần lâu nhất lên tới 6 tiếng. Tòa đã ra phán quyết có lợi cho công ty.

Một số công ty bị chỉ trích vì lắp đồng hồ hẹn giờ trong nhà vệ sinh để kiểm soát thời gian nghỉ ngơi của nhân viên. Theo Luật Lao động Trung Quốc, nhân viên được hưởng quyền an toàn lao động và bảo đảm về vệ sinh, bao gồm sử dụng nhà vệ sinh một cách phù hợp.

Sau khi vụ kiện của Lý lên báo, một số người ủng hộ quyết định sa thải của công ty. "Tôi sẽ đuổi việc anh ta nếu tôi làm ông chủ", một người viết. Một người khác bày tỏ: "Tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu làm đồng nghiệp của Lý. Anh ấy ở trong nhà vệ sinh hàng tiếng đồng hồ có nghĩa là đồng nghiệp phải làm thay phần việc của anh ta".

Hồng Hạnh (Theo SCMP)